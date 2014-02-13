سه امتیاز در هفته هفدهم لیگ دسته دوم فوتبال به حساب اتکا واریز شد

به گزارش خبرنگارمهر، در هفته هفدهم رقابت های لیگ دسته دوم باشگاه های کشور، تیم اتکا در دیدار تیم های بالانشین گروه ب مسابقات شامگاه چهارشنبه با نتیجه 2 بر یک برابر میهمان خود صاحب پیروزی شد و به صدر جدول بازگشت.

اتکا در حالی توانست این مسابقه را با پیروزی پشت سر بگذارد که در این هفته اکثر مدعیان صعود به لیگ یک در این گروه بازی های خود را واگذار کردند.

بازی تیم های اتکا و کاسپین قزوین در ورزشگاه شهدای کریم آباد گرگان برگزار شد و "سعید لهراسبی" به عنوان داور وسط به همراه "علیرضا آذروند" و "علی رعیت" به عنوان کمک داور قضاوت بازی را بر عهده داشتند.

"اسماعیل ملک" در دقیقه 4 و "احد شعبانی" در دقیقه 92 از روی نقطه پنالتی گلزنان تیم میزبان بودند و تک گل تیم میهمان را "سجاد شیخی" در دقیقه یک بازی به ثمر رسانید. با ثبت این نتیجه، رکورد بسته ماندن دروازه اتکا در بازی های خانگی از بین رفت. این تیم تا پیش از این در 8 بازی خانگی گلی دریافت نکرده بود.

بازیکنان اتکا :

مهیار احمدخانی – احد شعبانی – محمد محمدی – اسماعیل ملک – رضا ساورسفلی – محسن صلح جو (از دقیقه 85 نجف سپانلو) – محمد صنعتی (از دقیقه 80 عبدالصمد توکلی) – احسان تاییدی – شهرام فلاح (از دقیقه 74 غفور میرزاعلی) – کمال الدین نیکخو و محسن محمدرحیمی سرمربی: عیسی ساورسفلی

بازیکنان کاسپین:

مجتبی فرهادی – سعید اسماعیلی – محمد مجرد – سید مهران موسوی – محسن یکه روستا – میلاد قربان زاده – کیوان محمدنژاد (از دقیقه 70 محمد طالبی) – سجاد شیخی (از دقیقه 87 سعید الیاسی) – مصیب چگینی – مهدی محمدی (از دقیقه 64 نیما پرتوی) و میرهادی میرجوان سرمربی: یوسف نادریان

در جدول رده بندی و تا پایان هفته هفدهم، اتکا با 32 امتیاز در صدر قرار دارد و تیم های کاسپین با 30، نفت امیدیه با 29 و شهرداری تبریز با 28 امتیاز در تعقیب نماینده گلستان هستند. بازی بعدی اتکا روز چهارشنبه 30 بهمن برابر شهرداری تبریز در زمین حریف خواهد بود.

بهترین بازیکن میدان:

اسماعیل ملک؛ مدافع جوان اتکا در این مسابقه فراتر از حد انتظار ظاهر شد و علی رغم گلزنی، در خط دفاعی بازی مثمر ثمری از خود نشان داد.

شرح گل ها:

دقیقه یک (کاسپین یک – اتکا صفر): در حالی که ثانیه هایی از سوت آغاز مسابقه نمی گذشت بازیکنان تیم کاسپین از سمت چپ حمله ای را تدارک دیدند و توپ ارسالی از این جناح با ضربه سر "سجاد شیخی" وارد دروازه اتکا شد.

دقیقه 4 (کاسپین یک – اتکا یک): بازیکنان اتکا پس از دریافت گل غافلگیر کننده، به یک ضربه ایستگاهی دست یافتند. احد شعبانی توپ را به روی دروازه ارسال کرد و "اسماعیل ملک" مدافع پیش تاخته اتکا با یک ضربه سر بازی را به تساوی کشانید.

دقیقه 2+90 (کاسپین یک – اتکا 2): در ثانیه های ابتدایی وقت اضافه نیمه دوم، در شلوغی محوطه جریمه توپ به دست مدافع کاسپین برخورد کرد و داور نقطه پنالتی را نشان داد. "احد شعبانی" با ضربه ای دقیق شادی را به جمع هواداران اتکا آورد.