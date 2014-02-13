رئيس جدید دانشگاه آزاد اسلامي واحد لاهيجان معرفي شد

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه تودیع و معارفه رئيس دانشگاه آزاد اسلامي واحد لاهيجان با حضور معاون سما دانشگاه آزاد اسلامي كشور، نماينده تام الاختيار رياست عالي دانشگاه در هيئت امناي استان هاي شمالي (گيلان، مازندران و گلستان)، معاون هماهنگي دانشگاه آزاد اسلامي استان، مسوول دفتر نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاههاي آزاد اسلامي گيلان، فرماندار و اعضاي شوراي شهر لاهيجان، رؤساي واحد ها و مراكز آموزشي دانشگاههاي آزاد اسلامي استان و جمعي از استادان و كاركنان دانشگاه آزاد اسلامي واحد لاهيجان درسالن اجتماعات اين واحد دانشگاهي برگزار شد.

معاون سما در دانشگاه آزاد اسلامي كشور شامگاه چهارشنبه در این مراسم ضمن تشكر از مردم ايران اسلامي و همچنين مردم استان در حماسه اي كه دوباره در روز 22 بهمن ماه امسال آفريدند، گفت: دانشگاه آزاد اسلامي يكي از مراكز علمي و مهم اين كشور است كه باعث ارائه خدمات زيادي به فرزندان اين مرز و بوم شد.



حجت الاسلام احمد قلي زاده با تشريح توصيه هاي رياست عالي دانشگاه در راستاي رسيدن به اهداف کلان دانشگاه آزاد اسلامي افزود: مديران و مسئولان دانشگاه آزاد اسلامي با رعايت اصول اخلاق مداري، داشتن صبر و حوصله و برقراري ارتباط مؤثر در پيشبرد اهداف كلان دانشگاه آزاد اسلامي كوشا باشند.



نماينده تام الاختيار رياست عالي دانشگاه در هيئت امناي استان هاي شمالي (گيلان، مازندران و گلستان) نیز در این مراسم با تبريك فرارسيدن سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي و با تشكر از حضور امت اسلامي در راهپيمايي 22 بهمن ماه امسال گفت: این راهپیمایی سراسر شور و شعور بود.



احمد شاهورانی با توصيف ويژگي هاي حكومت امام زمان (عج) ادامه داد: يكي از ويژگي هاي حكومت امام زمان (عج) ميانه روي است.

وی با تاكيد بر توجه به علم و دانش افزود: هيچ مسئله اي بالاتر از توجه به دانش و علم نيست كه اين باعث حركت جامعه به جلو مي شود كه خوشبختانه جامعه در سي و پنج سال پس از پيروزي انقلاب حركت هاي خوبي داشته است.

وی اذعان داشت: يكي از اين حركت ها تاسيس دانشگاه آزاد اسلامي است كه با پيشنهاد هاشمي رفسنجاني و كمك يك ميليون توماني حضرت امام و تائید معظم له امروز شاهد آن هستیم كه دانشگاه آزاد اسلامي به بزرگترين دانشگاه حضوري جهان تبدیل شده است.



نماينده تام الاختيار رئيس دانشگاه آزاد اسلامي در استانهاي شمالي كشور همچنين تصريح كرد: مديران و مسئولان در دانشگاه آزاد اسلامي بايد جهت خدمت به فرزندان اين مرز و بوم، اداي وظيفه كرده و جهت رسيدن به اهداف دانشگاه با برنامه ريزي مناسب و ادامه كار ديگران، دانشگاه را به جلو هدايت كنند.



وی با تاكيد دوباره بر نگاه ويژه رياست عالي دانشگاه بر ارزش ها و كار بر روي مسائل فرهنگي گفت: ارزشهاي اسلامي بايد در محيط هاي دانشگاهي رعايت شود، يك مسئول قبل از اينكه به عنوان يك مقام پاسخگو باشد بايد خود يك معلم اخلاق به شمار آيد و روش هاي وي مبتني بر ارزش هاي اسلامي باشد.

شاهورانی افزود: در دانشگاه بايد محيطي را آماده كرد تا اين محيط نشانگر ارزش هاي اسلامي باشد، حركت دانشگاه به سمتي باشد تا به طرف آرمان ها و اهداف دانشگاه سوق پیدا کند.



وی با مهم دانستن اولويت هاي كاري برای مسئولان واحد هاي دانشگاهي ادامه داد: بكار گيري صرفه جويي، استفاده از تمام نيرو ها و پتانسيل هاي موجود در واحد هاي دانشگاهي، توجه به مسائل آموزشي و پژوهشي، رشد شركت هاي دانش بنيان، رشد پارك هاي علم و فناوري و ارتباط مراكز دانشگاهي با صنعت از ديگر مسائلي است كه بايد در اولويت كاري مسئولان واحد هاي دانشگاهي قرار گيرد.

نماينده تام الاختيار رياست عالي دانشگاه در هيئت امناي استان هاي شمالي (گيلان، مازندران و گلستان) اذعان داشت: در دانشگاه ها امروز بايد تفكر علمي حاكم باشد چرا كه هر مسئله مهمي در تكنولوژي بايد در دانشگاه ها تحقيق و پژوهش شود و پس از به نتيجه رسيدن وارد جامعه شود پس اين دانشگاه ها هستند كه مي توانند يك تحول علمي در جامعه بوجود آورند.



در ادامه از زحمات " قاسم فرج پور " رئيس سابق دانشگاه آزاد اسلامي واحد لاهيجان تقدير و تشكر شد و " عليرضا امير تيموري " به عنوان رئيس جديد اين واحد دانشگاهي معرفي شد.



به گزارش مهر، عليرضا امير تيموري عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد رشت، دانشيار پايه 15 گروه رياضي، معاون پژوهشي دانشگاه آزاد اسلامي واحد رشت، رئيس كميته پژوهشي دانشگاه آزاد اسلامي گيلان و رئيس كميته منتخب دانشگاه آزاد اسلامي استان را در كارنامه كاري خود دارد.