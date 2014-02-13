نمایندگان کرمانشاه بر عزل و نصب ها به دقت نظارت خواهند داشت/ عدم مداخله در انتصابها

سید سعید حیدری طیب در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هنوز زمان زیادی از انتصاب آقای رضایی به عنوان استاندار کرمانشاه نگذشته اما به هر حال عملکرد ایشان بدون حاشیه و فراجناحی است.



نماینده کرمانشاه در مورد دخالت نمایندگان کرمانشاه در بحث عزل و نصب های مدیران، به ویژه فرمانداران استان عنوان کرد: بحث دخالت نیست، نماینده وظیفه دارد به استاندار در مورد عزل و نصب ها توصیه کند، حال استاندار می تواند این توصیه را بپذیرد یا اینکه مخالفت کند، اما تاکنون خیلی کم پیش آمده است که نمایندگان کرمانشاه در امور تعیین فرمانداران و مدیران به استاندار تذکر و یا در کارش مداخله کنند.



عضو کمیسیون تلفیق و بودجه مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: من تا کنون در امور عزل و نصب ها دخالت نکرده ام. به هرحال استاندار در امور انتصاب مدیران باید کارنامه افراد را حتما لحاظ کند، کارنامه ای که مورد تایید قانون اساسی کشور باشد. البته نمایندگان نیز موظف هستند در صورت توصیه به استاندار منافع سیاسی خود را در نظر نگیرند.



حیدری طیب در پایان تصریح کرد: در کمیسیون تلفیق وبودجه برنامه و اقدامات خوبی برای استان کرمانشاه پیش بینی شده استT امیدوار هستم آهنگ رشد استان با اجرای این برنامه سریع تر شود.