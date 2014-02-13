برگزاری همایشی که در آن به شبهات پاسخ داده می شود/ دعوت جوانان لرستانی به پرسشگری

به گزارش خبرنگار مهر، مجمع مشورتی جوانان دفتر نماینده ولی فقیه در لرستان تاکنون چندین برنامه بزرگ و کوچک را در حوزه جوانان برگزار کرده است، برنامه هایی که هر کدام بخشی از جامعه هدف را تحت پوشش قرار داده است.

همایش علمی "جوانان، ولایت و معنویت"، جشنواره تجلیل از 313 جوان برتر و برگزیده لرستان، همایش بین المللی "الگوی اسلامی جوان ایرانی" و گردهمایی مدیران و فعالان فضای مجازی لرستان از جمله برنامه های برگزار شده توسط این مجمع بوده است تا در گام بعدی نشست های محلهای با حضور نماینده ولی فقیه در لرستان برگزار شود.

چهار کمیسیون تخصصی برای پاسخ گویی به سوالات جوانان

برآورد نشست های محله ای در سطح محلات شهر خرم آباد نشان داد که جوانان با ابهامات، پرسش ها و شبهاتی مواجه هستند که باید مجالی برای طرح و پاسخ گویی به آنها از سوی صاحب نظران فراهم شود.

در این راستا ایده برگزاری همایش بزرگ جوانان مساجد و محلات استان لرستان از سوی مجمع مشورتی جوانان دفتر نماینده ولی فقیه در لرستان مطرح شد، ایده ای که پس از پخته شدن و کار کارشناسی و مشورتی بر روی آن در قالب چهار کمیسیون تخصصی در نظر گرفته شد.

این کمیسیونهای تخصصی قرار است با حضور صاحب نظران و اساتید برجسته کشوری تشکیل شود تا در قالب آنها جوانان بتوانند ضمن طرح سوالات و شبهات خود برای آنها پاسخی پیدا کنند.

کمیسیون بررسی مسائل فرهنگی به محورهایی چون مسائل اعتقادی، رفتاری، سبک زندگی و ... می پردازد. کمیسیون بررسی مسائل اجتماعی نیز به سوالات جوانان در حوزه اشتغال، ازدواج، مهارتهای زندگی و ... پاسخ می دهد.

در کمیسیون تخصصی بررسی مسائل فناوری و علمی ضمن پاسخ به سوالات علمی جوانان زمینه گفتگو و تبادل نظر پیرامون اختراعات و ابتکارات آنها فراهم می شود و در نهایت در کمیسیون بررسی آسیبها و تهدیدات جوانان محورهایی چون فضای مجازی، جنگ نرم، عفاف و حجاب و ... مورد طرح قرار خواهد گرفت.

در این راستا مطابق تمهیدات اندیشیده شده جوانان لرستانی برای ثبت نام در همایش و همچنین ارائه سوالات و شبهات خود می توانند به سایت مجمع مشورتی جوانان دفتر نماینده ولی فقیه در استان لرستان به آدرس http://lrjavan.ir/ مراجعه کنند.

روایت جوانان و بهار سازندگی

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد شامگاه چهارشنبه در این رابطه در نشست مجمع مشورتی جوانان به اهمیت برنامه ریزی در حوزه جوانان و ضرورت سرمایه گذاری در این بخش اشاره کرده و می گوید: خداوند پیامبران را در سن جوانی به پیامبری برگزید.

حجت الاسلام میرعمادی با یادآوری اینکه خداوند متعال هیچ پیامبری را مبعوث نکرد مگر اینکه در سن جوانی، ادامه می دهد: خداوند رسالت سنگین نبوت را بر دوش پیامبران جوان قرار داد.

وی معتقد است که دوران جوانی بهار سازندگی افراد است و می گوید: تعبیر روایات از دوره جوانی تعبیر "ربیع" است که این امر نشان می دهد که دوران جوانی دوران سازندگی است.

حجت الاسلام میرعمادی عنوان می کند: افراد در دوره جوانی به مانند نباتی که از زمین روییده و شاخ و برگ پیدا می کند در مسیر خودسازی حرکت کرده و جوان خود را در این برهه از زندگی می سازد.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد از دوره جوانی با عنوان دورانی که فرد شخصیت خود را شکل می دهد، یاد کرده و ادامه می دهد: در سن جوانی صفات روحی و روانی انسان متعادل می شود و از این رو دوران جوانی دوران رشد و کمال است.

دوره جوانی زمانی برای تعلیم و تربیت و علم آموزی

حجت الاسلام میرعمادی به دیگر ویژگیهای دوره جوانی اشاره کرده و یادآور می شود: دوره جوانی زمانی برای تعلیم و تربیت و علم آموزی است.

وی با اشاره به روایتی از پیامبر گرامی اسلام مبنی بر اینکه "هر کسی چیزی را در جوانی بیاموزد مانند آن است که علم را بر روی سنگ نوشته و حک کرده باشد"، ادامه می دهد: آموخته های افراد در سن جوانی از بین رفتنی نیست و وقتی به علم و تربیت در این دوره توجه می شود آموخته ها ماندگار خواهد بود.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد از دوران جوانی با عنوان دوران عبادت، بندگی و اطاعت خداوند متعال نیز یاد کرده و می گوید: در احادیث داریم که اگر فردی دوران جوانی اش را در راه عبادت خداوند متعال بگذراند خداوند پاداش 72 پیامبر صدیق را به وی می دهد.

حجت الاسلام میرعمادی ادامه می دهد: نماز خواندن، روزه گرفتن، اعمال نیک، توبه در جوانی و ... همه و همه مواردی است که به شدت در روایات اسلامی بر روی آن تاکید شده است.

جوانی و امید و نشاط

وی همچنین معتقد است که دوران جوانی دوران امید و نشاط است و یادآور می شود: هیچ گاه نباید در این دوران جوانان را مایوس کرد چرا که یاس جوانان سبب افسردگی و سرخوردگی جوانان می شود.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد معتقد است که مایوس کردن جوانان مانند لگد کردن گل تازه شکفته ای است و یادآور می شود که یکی از رسالتهای مسئولان و جامعه دادن امید به جوانان و ایجاد نشاط و شادابی در آنها است.

حجت الاسلام میرعمادی با یاداوری اینکه دوران جوانی دوران پرسشگری نیز محسوب می شود، می گوید: در این دوران جوان به طور مستمر و دائم با پرسش ها و شبهات جدیدی روبرو می شود و به دنبال یافتن علت مسائل مختلف است.

جوان و پرسشگری

وی به روحیه جستجوگری و پرسشگری جوانان اشاره کرده و ادامه می دهد: از این رو یکی از وظایف مسئولان، علما، اساتید و روحانیت پاسخ دادن به شبهات جوانان است.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد از روحانیون و علما می خواهد به شبهات دینی و اعتقادی جوانان پاسخ دهند و ادامه می دهد: از طرف دیگر سایر متولیان نیز باید به شبهات علمی، اجتماعی، سیاسی و ... جوانان پاسخ دهند.

حجت الاسلام میرعمادی با یادآوری اینکه هر ساله با توجه به احساس نیاز در حوزه جوانان یک برنامه و همایش بزرگ از سوی مجمع مشورتی جوانان دفتر نماینده ولی فقیه برگزار می شود، می گوید: این برنامه ها هر ساله با رویکرد و هدف خاصی مطابق با نیازهای نسل جوان مد نظر قرار می گیرد.

وی یادآور می شود: به عنوان مثال در برهه ای که احساس نیاز می شد در بعد علمی به مسائل جوانان باید پرداخته شود همایش علمی "جوان، ولایت و معنویت" در دستور کار قرار گرفت و یا همایش تجلیل از جوانان برتر برای ایجاد اعتماد به نفس در جوانان لرستانی برگزار شد.

حجت الاسلام میرعمادی ادامه می دهد: برگزاری همایش بین المللی "الگوی اسلامی جوان ایرانی" نیز در راستای معرفی جوانان الگو و ارتقای جوانان لرستانی در دستور کار قرار گرفت و همایش فعالان و مدیران فضای مجازی نیز با توجه به احساس نیاز در زمینه آگاهی بخشی در این حوزه به جوانان لرستانی و ارتقا بصیرت و هوشیاری نسل جوان برگزار شد.

خلاء پاسخگویی به شبهات و سوالات جوانان

وی با یادآوری اینکه در هر برهه زمانی با توجه به نیازهای جوانان لرستانی برنامه های متعددی در دستور کار مجمع مشورتی قرار گرفته است، ادامه می دهد: در جریان برگزاری نشست های محله ای با جوانان مساجد و محلات مختلف شهر خرم آباد احساس نیاز شد که در برنامه ای گسترده به برخی شبهات جوانان در ابعاد مختلف باید پاسخ داده شود.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد می گوید: در این راستا به منظور ایجاد امید در نسل جوان و پاسخ گویی به شبهات اعتقادی، دینی، علمی، سیاسی و ... برگزاری همایش جوانان مساجد و محلات لرستان در دستور کار قرار گرفت.

حجت الاسلام میرعمادی به برخی شبهات مطرح شده توسط جوانان در نشست های محله ای اشاره کرده و معتقد است که برخی از این شبهات و سوالات ذهن جوانان را درگیر کرده و گاه منجر به ایجاد ناامیدی جوانان نسبت به عدم پاسخگویی متولیان شده است.

وی هدف از اجرای این برنامه را ایجاد امید در نسل جوان و رفع شبهات و سوالات آنها می داند و یادآور می شود: با توجه به هدف اصلی همایش از پیشنهادات جوانان و جوان یاوران برای تحقق این هدف استقبال می شود.

جمع آوری 300 پرسش و شبهه جوانان

حجت الاسلام میرعمادی به جمع آوری 300 پرسش و شبهه جوانان در جریان برگزاری نشست های محله ای برای طرح در کمیسیون های تخصصی این همایش اشاره می کند و می گوید: این سوالات از جوانان مساجد و محلات جمع اوری شده و با حذف سوالات تکراری و موردی به کمیسیونهای تخصصی ارجاع داده شده است.

وی به بررسی و طرح سوالات در چهار کمیسیون تخصصی فرهنگی، اجتماعی، فناوری و علمی و آسیب ها و تهدیدها اشاره کرده و عنوان می کند: هر کدام از سوالات و شبهات با توجه به نزدیکی به محورهای هر کدام از این کمیسیون ها مورد طرح و بررسی و پاسخگویی با حضور صاحب نظران و سخنرانان برجسته کشوری قرار می گیرد.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد از اختصاص یک کمیسیون تخصصی برای طرح مسائل، سوالات و مطالبات علمی جوانان اشاره می کند و ادامه می دهد: این امر در راستای تقویت پرسشگری علمی در میان جوانان صورت می گیرد.