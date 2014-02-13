تکریم مقام شهدا در دستور کار شهرداری خورموج/ تقدیر خانواده شهدا از شهردار

به گزارش خبرنگار مهر، با روی کار آمدن شهردار جدید شهر خورموج، کارهای خوبی در سطح شهر صورت گرفت که رضایت مردم به دنبال داشت و به گفته مردم، آنها را نسبت به آینده خوش بین کرده اند و امیدوارند شهری بهتر از قبل داشته باشند.

یکی از شهروندان شهر خورموج در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شهردار خورموج در این مدت کوتاه کارهای خوبی در سطح شهر انجام داده و آسفالت کوچه یکی از نیازهای اصلی این شهر بوده که این با سرعت خوب در حال انجام است.

وی گفت: آسفالت معابر یکی از خواسته های بحق مردم است که پیگیری‌های زیادی شده بود و الحمدالله با حضور شهردار این امر محقق شد.

تقدیر خانواده‌های شهدا از نصب تمثال شهدا در خیابان‌های خورموج

یکی دیگر از شهروندان خورموجی در گفتگو با خبرنگار مهر نیز گفت: امروز ما می بینیم ورودی شهر خورموج خیلی زیبا شده و با چراغانی که صورت گرفته به عنوان یکی از ورودی‌های خوب در استان تبدیل شده است.

وی بیان کرد: هم اکنون فضای شهر خوب است ولی باید هنوز کار کرد تا شهر مطلوبی داشته باشیم.

جمعی از خانواده‌های معظم شهدا و هیات های مذهبی از این اقدام پسندیده شهردار با نصب بنر در میادین اصلی شهر قدردانی خودشان را ابراز کردند.

نصب تمثال شهدا در بلوار دل خانواده معظم شهدا را شاد کرد

یکی از خانواده معظم شهدا در گفتگو با مهر گفت: نصب تمثال شهدا شهرستان در بلوار یکی از کارهای خوبی بود که توسط شهردار در بلوار اصلی صورت گرفت که دل خانواده معظم شهدا را شاد کرد.

بردار شهید ملاح اضافه کرد: ایدواریم چنین برنامه‌هایی برای تکریم شهدا همچنان ادامه داشته باشد همه استان از چنین اقداماتی برای تکریم شهدا استفاده کنند.

بردار شهید طلائیان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با تقدیر از زحمات صورت گرفته شهردار اظهار داشت: شهردار خورموج نسبت به کارهای فرهنگی اهتمام خاصی دارد و نصب تمثال‌های شهدا یکی از کارهای ارزشمندی است که در سطح شهر صورت گرفته است.

تمثال مطهر 214 شهید در بلوار خورموج نصب شد

شهردار شهر خورموج نیز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: امروز ما هر چه داریم از برکت خون شهدا و امام شهدا است و نصب تمثال مطهر شهدا کمترین کاریست که صورت گرفته است.

احمد شیخیانی افزود: در بلوار اصلی شهر تمثال مطهر 214 شهید شهرستان و پنج شهید شاخص با اعتبار 330 میلیون ریال از محل درآمدهای شهرداری نصب شده که با حضور استاندار بوشهر مورد بهره برداری قرار گرفت.

شیخیانی اضافه کرد: امیدواریم با دعای خیر مردم و مشارکت آنها بتوانیم کارهای خوبی در سطح شهر انجام دهیم.