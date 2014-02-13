20 دستگاه ماشین آلات به روستاهای خوزستان اختصاص یافته است

جاسم مجیدی پور در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: ماشین آلات خریداری شده که شامل ماشین حمل زباله و تراکتور هستند تا پایان امسال در اختیار دهیاری هایی قرار می گیرند که تاکنون در این راستا خودرویی دریافت نکرده اند.



وی با بیان اینکه این تخصیص ماشین آلات از محل اعتبارات ارزش افزوده تامین شده اند، افزود: از دیگر اقدامات صورت گرفته در راستای این تامین اعتبار که تا پایان سال جاری فاز سوم آن در استان توزیع می شود، می توان به تخصیص قسمتی از این اعتبار به شرکتهای صنعتی آلاینده اشاره کرد.



مدیر کل امور روستایی استانداری خوزستان تصریح کرد: دهیاری های شهرستانهای اهواز، ماهشهر، آبادان، حمیدیه، دزفول و امیدیه از جمله دهیاری هایی هستند که به علت داشتن شرایط صنایع آلاینده از 75 درصد این اعتبار ارزش افزوده برخوردار می شوند که این مساله سبب می شود که دهیاری های دیگر شهرستانها مانند مسجد سلیمان، باغملک، ایذه و بهبهان از سهمیه کمتری بهره مند شوند که این امر مشکلاتی را در بردارد.



مجیدی پور ادامه داد: اعتبارات ارزش افزوده ای که به استان تخصیص داده می شود اگر به طور صحیح در رابطه با مسایل و مشکلات دهیاری ها و شهرداری ها توزیع و هرزینه شود علاوه بر اینکه از وابستگی آنها به دولت می کاهد، سبب پیشرفت در چهره شهرها و روستاهای استان هم خواهد شد.



وی از دیگر مشکلات این تخصیص اعتبار را عقد قراردادهای پروژه های صنعتی در اهواز نام برد و گفت: درآمد این ارزش افزوده به اهواز اختصاص می گیرد که این مساله هم مشکلاتی را به دنبال دارد.



به گزارش خبرنگار مهر، در مرحله دوم توزیع اعتبارات ارزش افزوده،250 میلیارد ریال بین تمام دهیاری های استان توزیع شد و مرحله سوم این اعتبارات که مبلغ قابل توجه ای نیز هست تا پایان امسال بین دهیاری های استان توزیع می شود.





