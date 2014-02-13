به گزارش خبرگزاری مهر، هاشم یکه زارع مدیرعامل ایران خودرو، در مراسم افتتاحیه نمایشگاه خودروی اصفهان، حسین سیستانی معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار، عباس مقتدایی نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی، محسن صرامی نماینده مردم خمینی شهر، مجید منصوری نماینده مردم لنجان، مظفر انصاری رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان، خسرو کسائیان رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن اصفهان و بهرام سبحانی مدیر عامل فولاد مبارکه از مسوولان حاضر در این مراسم بودند.

این نمایشگاه با حضور 13 مشارکت کننده برتر از میان برندهای صنعت خودرو برگزار شده و تا 26 بهمن ماه طی ساعات بازدید 15 الی 22 در محل نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان واقع در پل شهرستان دایر است.

در این نمایشگاه از کارت الکترونیک طلایی ایران خودرو و برخی خودروهای محصول مشترک ایران با کشورهای خارجی رونمایی شد.

اشتباهات خودرو سازان، باور نادرستی نسبت به صنعت خودرو ایجاد کرده است

مدیر عامل گروه صنعتی ایران خودرو گفت: متأسفانه به دلیل اشتباهاتی که خودروسازان‌ داشته‌اند باور نادرست و غیر عادلانه‌ای نسبت به صنعت خودرو ایجاد شده است.

به گزارش واحد رسانه شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان هاشم یکه‌زارع در مراسم آغاز به کار دهمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت خودرو در اصفهان با بیان این که مشتری حق دارد خودروی کیفی با قیمت مناسب و خدمات پس از فروش شایسته خریداری کند، اظهار داشت: صنعت خودرو لکوموتیو دیگر صنایع ایران است و در دو دهه اخیر با رشد این صنعت بسیاری از صنایع دیگر مانند فولاد و پتروشیمی نیز توسعه یافته‌اند.

وی با تأکید بر این که نباید صنعت خودروی ایران را با کشورهایی مانند کره مقایسه کرد، ادامه داد: هم اکنون ظرفیت تولید یک میلیون و 800 هزار دستگاه خودرو در داخل کشور وجود دارد بنابراین دیگر نیازی به توسعه کمی صنایع خودروسازی وجود ندارد و باید در زمینه توسعه زیرساخت‌ها اقدام کرد.

وی تصریح کرد: مشتری تا کی می‌خواهد خودروی 405 در خیابان‌ها ببیند؟!

یکه‌زارع تنها راه نجات صنعت خودرو را توجه به تولید داخلی عنوان کرد و بیان داشت: بی شک استفاده از نظریات مشتریان و مخاطبان کمک زیادی به صنعت خودروسازی ایران خواهد کرد.

مدیر عامل گروه صنعتی ایران خودرو همچنین از آغاز پیش فروش خودروی دنا از اواخر بهمن ماه خبر داد و گفت: همچنین در طرحی که تا دو هفته آینده اجرایی خواهد شد هر فردی که محصولی را از ایران خودرو خریداری می‌کند از پشتیبانی 24 ساعته یک پشتیبان در ایران خودرو در امور مختلف برخوردار خواهد شد و در طرح دیگری ایران خودرو درباره کیفیت خودروهای تولیدی از شهروندان نظرخواهی خواهد کرد.





خدمات پس از فروش خودرو باید هزینه کمتری به بخش خصوصی تحمیل کند

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار اصفهان گفت: جدا از تقویت تولید کیفی خودرو باید به خدمات پس از فروش هم توجه ویژه ای داشت و دولت باید با حمایت خود جلوی هزینه های زیادی که به بخش خصوصی وارد می شود را بگیرد.

به گزارش واحد رسانه شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان حسین سیستانی در مراسم افتتاحیه دهمین نمایشگاه بین المللی صنعت خودرو با اشاره به این که خودروسازان باید به منافع کشور اهمیت دهند نه منافع شخصی اظهار داشت: بدون صادرات و واردات نمی توان به توسعه رسید.

وی با تأکید بر این که امیدواریم در دولت جدید شرایط را برای توسعه مهیا کنیم، تصریح کرد: باید شرایط مناسبی برای قطعه سازان و سایر دست اندر کاران صنعت خودرو مهیا شود. علاوه بر آن واحدهای صنعتی نیازمند حمایت هستند و باید تسهیلات لازم را برای آنها فراهم کرد.

سیستانی در پایان خاطر نشان ساخت: معضل آب زاینده رود ساکنان شرق اصفهان را با مشکلات اقتصادی و معیشتی زیادی مواجه ساخته اما با احداث یک واحد صنعتی خودروسازی در منطقه شرق اصفهان می توان بخشی از مسایل مالی این منطقه را حل کرد.

تمرکز دولت در بخش خودرو باید کاهش یابد

همچنین نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی گفت: وقتی چرخ صنعت خودرو به حرکت درمی آید 60 صنعت دیگر را نیز به حرکت می اندازد.

عباس مقتدایی در این مراسم تصریح کرد: کشور دچار ضعف در توسعه صادراتی است و قیمت های ما رقابتی نیست.

وی با اعلام این که متأسفانه کاملاً نتوانسته ایم آزاد سازی اقتصادی به ویژه مرتبط با صادرات خودرو را انجام دهیم، افزود: نمایندگان در این زمینه آمادگی دارند تا با خودرو سازان به راه حلی برای رفع این نقاط ضعف برسند.

مقتدایی گفت: در این زمینه نیازمند بازنگری در ساختار کلان خودرو هستیم. تمرکز دولت در بخش خودرو باید کاهش یابد و ظرفیت پایین صنعت خودرو و قطعه سازی باید به سمت مهارت کنترل کیفی پیش رود.

بازارسازی و بازارسنجی های وسیع تر از طریق حضور در نمایشگاه ها

محسن رخشان مدیر امور نمایشگاه های شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان در مراسم افتتاحیه دهمین نمایشگاه بین المللی صنعت خودرو پیام رسول محققیان مدیرعامل این شرکت را قرائت کرد.

به گزارش واحد رسانه شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان در این پیام آمده است: صنعت نمایشگاه، صنعتی سبز و بدون آلاینده است که رسالت اصلی آن نمایش دستاوردها و یافته های جدید دیگر صنایع است. در فضای نمایشگاه، تولیدکنندگان و صنعتگران در بخش های مختلف می توانند با فراغ بال و امنیت خاطر، محصولات و خدمات نوین خود را به مخاطبان و رقبای خود معرفی کنند. همچنین دست اندرکاران صنایع از طریق حضور در نمایشگاه ها، دایره مخاطبان هدف خود را گسترده تر کرده، بازارسازی و بازارسنجی های وسیع تری انجام می دهند.

در ادامه این پیام آمده است: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان به عنوان دومین شرکت نمایشگاهی کشور و عضو اتحادیه جهانی نمایشگاه ها (UFI) با برگزاری سالانه بیش از 45 عنوان نمایشگاه بین المللی و تخصصی داخلی و چندین پاویون در نمایشگاه های معتبر خارجی و همچنین به عنوان مجری اعزام کننده تورهای تجاری و تخصصی به نمایشگاه های مهم جهان، امسال دهمین نمایشگاه بین المللی صنعت خودرو را با حضور برندهای برتر این حوزه برگزار کرده است و امید آن دارد که بتوان اهداف پیش روی این نمایشگاه را از طریق همکاری مشارکت کنندگان، کارشناسان، مسوولان و بازدیدکنندگان آن محقق سازد. حضور 10 برند برتر صنعت خودروی کشور در دهمین دوره این نمایشگاه و رونمایی از چندین نمونه خودروی جدید، نوید آن را می دهد که مانند هر سال، این نمایشگاه به یکی از پر بازدیدکننده ترین و پرطرفدار ترین نمایشگاه ها تبدیل شود. در پایان از حضور فعال و پویای مشارکت کنندگان برتر این نمایشگاه به ویژه گروه صنعتی ایران خودرو کمال تشکر را دارم.





