به گزارش خبرنگار مهر، در هفته جاری سردار اسماعیل احمدی مقدم و فرمانده نیروی انتظامی با انتقاد از نحوه توزیع سبد کالا گفت: به نظرم دولت می توانست سبد کالا را در کشور بهتر توزیع کند و مدیریت قویتری انجام می شد. اگر درباره نحوه توزیع اطلاع رسانی بیشتری انجام می گرفت حاشیه ها کمتر می شد.

فرمانده نیروی انتظامی در مورد کشته های توزیع سبد کالا می گوید: کسی زیر دست و پا یا نزاع درگیری هنگام توزیع سبد کالا جانش را از دست نداده است. در روز سلام سینما نیز ازدحام مردم و غافلگیری مسئولان باعث شد شیشه چندین سینما بشکند و مشکلاتی به وجود آید. به نظرم در این مورد هم مسئولان غافلگیر شدند.

تحقق امنیت جشن انقلاب در پایتخت

رئیس پلیس تهران در مورد برگزاری مراسم راهپیمایی 22 بهمن گفت: قبل از شروع مراسم نیروهای پلیس با آمادگی کامل در مسیرهای 10 گانه راهپیمایی حاضر شدند و با استفاده از تمامی توانمان توانستیم امنیت کامل را تامین کنیم ضمن اینکه هیچ مورد خاصی از نقاط مختلف شهر اعلام نشد و با حضور پرصلابت و پرشور مردم جشن انقلاب ماندگاری دیگر در تاریخ به ثبت رسید.

انهدام شبکه اسپایدر از آمریکای لاتین تا تهران

ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر خردادماه امسال یک تبعه آفریقایی را در فرودگاه امام خمینی(ره) شناسایی کردند که در حال انتقال 800 گرم کوکائین به داخل کشور بود. پس از دستگیری این فرد و انجام کارهای اطلاعاتی دو نفر از همدستان این فرد در پایتخت به همراه 800 گرم کوکائین شناسایی و دستگیر شدند. با انجام اقداماتت اطلاعاتی پس از 5 ماه کار مداوم و دستگیری توزیع کنندگان میانی به همراه 630 گرم کوکائین ماموران موفق شدند عوامل اصلی و واردکنندگان کوکائین از آمریکای لاتین را شناسایی و در دی ماه آنها را هنگام ورود به کشور به همراه 17 کیلوگرم کوکائین در عملیات ضربتی دستگیر کنند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر در باره این باند می گوید: اعضای این باند در استان های آذربایجان غربی، یزد، کرمان و تهران فعالیت می کردند. از این افراد بیش از 4 میلیارد تومان پول نقد و یک ملک به ارزش 6 میلیارد تومان کشف شد ضمن اینکه گردش مالی شبکه اسپایدر در کشور بیش از 10 میلیارد تومان بود.

مویدی همچنین در مورد اقدامات پلیس در سال جاری گفت: کشفیات مواد مخدر با افزایش 15 درصدی به 430 تن رسید ضمن اینکه با اقدامات اطلاعاتی و همکاری بین المللی با سایر کشورها توانستیم 10 تن انواع مواد مخدر را کشف و ضبط کنیم. در سال جاری 2 هزار باند مواد مخدر متلاشی شد و ماموران توانستند 334 آشپزخانه تولید مواد مخدر صنعتی را منهدم کنند.

5 میلیون تماس غیرقابل رسیدگی با 110

سردار حمدی عطایی جانشین معاون عملیات نیروی انتظامی گفت: در سال جاری 20 میلیون و 857 هزار تماس با پلیس 110 گرفته شده که از این میزان 5 میلیون و 516 هزار تماس غیرقابل رسیدگی بود به همین دلیل میزان تماس ها با پلیس 110، 26 درصد کاهش نشان می دهد.

وی در مورد تماس های عملیاتی گفت: روزانه 36 هزار تماس عملیاتی در کشور با 110 برقرار می شود که پلیس پس از تفکیک تماس ها به دو بخش فوریتی و غیرفوریتی به آنها رسیدگی می کند. خوشبختانه امسال رضایتمندی مردم از پلیس 110، 3.3 درصد افزایش داشته است.

سرقت دوربین های کنترل سرعت در بزرگراه ها

سردار رحیمی رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران در مورد آخرین وضعیت ترافیکی تهران می گوید: تلفات رانندگی در تهران 7 درصد کاهش یافته است. خوشبختانه با انجام طرح برخورد با تخلفات شبانه تا کنون هیچ تصادف منجر به فوتی در بزرگراه ها رخ نداده است. امروز زنگ خطر برای وزارت بهداشت و بیمارستان های سطح شهر تهران به صدا در آمده است چرا که 58 درصد تلفات رانندگی پایتخت در بیمارستان ها رخ می دهد.

وی با اعلام این که بعضی از دوربین های بزرگراه های پایتخت سرقت می شود می گوید: برخی بزرگراه ها فاقد دوربین هستند که تلاش می کنیم آنها را مجهز به دوربین کنیم البته در برخی از بزرگراه ها نیز نصب دوربین ناقص انجام شده است.

ربودن 5 سرباز توسط جیش العدل

غروب 18 بهمن ماه امسال 5 سرباز دیده بان کشورمان در مرز جکی گور سیستان و بلوچستان مفقود شدند. پس از ساعتی یک منبع آگاه به مهر اعلام کرد گروهک تروریستی جیش العدل این افراد را ربوده و به پاکستان منتقل کرده است. در همین رابطه فرمانده نیروی انتظامی از پیگیری این پرونده با همکاری وزارت امور خارجه و دولت پاکستان خبر داد.