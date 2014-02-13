لیست قطارهای نوروزی مشمول تخفیف شرکت رجاء اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت رجاء اعلام کرد: بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته و به منظور دسترسی هموطنان گرامی به همه قطارهای نوروزی، بلیت برخی از قطارهای این شرکت در ایام و مسیرهای مختلف با تخفیف ارائه می شود.

شرکت رجاء از هموطنان درخواست کرد با توزیع سفرهای خود در ایام مختلف، از قطارهای گوناگون این شرکت در مسیرهای مختلف با ارائه بلیت تخفیف دار استفاده کنند. مطابق لیست ارائه شده از سوی شرکت رجاء، بلیت قطارهای مختلف به شرح ذیل با تخفیف به متقاضیان سفر در نوروز ارائه می‌شود:

حدفاصل تاریخ های 26 لغایت 29 اسفند 92 با 25 درصد تخفیف شامل: مسیر مشهد- تهران قطارهای تندروی پردیس به شماره 373، 375 و 377 همچنین قطار دو طبفه صبا به شماره 381- قطار دوطبقه صبا مشهد - شاهرود به شماره 327- سالن های دانمارکی از قطار نیشابور- تهران به شماره 355- قطار دوطبقه صبا شاهرود- تهران به شماره 951

حدفاصل تاریخ های 26 اسفند 92 لغایت اول فروردین 1393 از 20 لغایت 30 درصد تخفیف شامل: قطار دانمارکی مشهد- تهران به شماره 351، قطار دانمارکی و اتوبوسی ساری- تهران به شماره 219 همچنین قطار اتوبوسی تربت – تهران به شماره 355 ( با 25 درصد تخفیف)- قطارهای اتوبوسی مشهد- تهران به شماره های 379، 365، 371، 349، 361، 323، 363 و 347 ( با 30 درصد تخفیف)- سالن های دانمارکی از قطارهای مشهد- سمنان به شماره 325 و خواف – تهران به شماره 357 ( با 20 درصد تخفیف)

حدفاصل تاریخ های 25 اسفند 92 لغایت 13 فروردین 93 با 20 درصد تخفیف شامل قطار: مراغه- تهران به شماره 421

حدفاصل تاریخ های 9 لغایت 15 فروردین 1393 از 20 تا 30 درصد تخفیف شامل: قطار دانمارکی تهران- مشهد به شماره 350 و قطار اتوبوسی تهران- تربت به شماره 354 ( با 25 درصد تخفیف) – قطارهای اتوبوسی تهران- مشهد به شماره 378، 364، 370، 348 و 360 ( با 30 درصد تخفیف)- سالن های دانمارکی از قطارهای سمنان- مشهد به شماره 324 و تهران- خواف به شماره 356 ( با 20 درصد تخفیف)

تاریخ های 10، 12 و 14 فروردین 1393 با 30 درصد تخفیف شامل: قطار اتوبوسی تهران- مشهد به شماره 322

حدفاصل تاریخ های 13 لغایت 15 فروردین 1393 با 25 درصد تخفیف شامل: مسیر تهران- مشهد قطارهای تندروی پردیس به شماره های 372، 374 و 376 همچنین قطار دوطبقه صبا به شماره 380 و قطارهای اتوبوسی به شماره های 362، 364- قطار دوطبقه صبا تهران- شاهرود به شماره 950- قطار دوطبقه صباشاهرود- مشهد به شماره 326- سالن های دانمارکی از قطار تهران- نیشابور به شماره 354- قطار دانمارکی و اتوبوسی تهران- ساری به شماره 218

سامانه اطلاع رسانی و ارتباط با مشتری شرکت حمل و نقل ریلی رجاء با شماره 1539 آماده پاسخگویی به هموطنان است.