حسن عابدی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: برگزاری هفته سوم از دیدارهای دور برگشت فصل جاری سوپر لیگ کاراته قهرمانی مردان باشگاه های کشور از امروز در سالن شهید افراسیابی صورت می گیرد و تیم آذرخودرو نوین قم در سه مسابقه مهم و سرنوشت ساز با حریفان خود پیکار می کند.

وی ادامه داد: طبق برنامه ریزی انجام شده از سوی سازمان لیگ فدراسیون کاراته کشورمان بازی های هفته سوم از دور برگشت سوپر لیگ کاراته باشگاه های کشور به میزبانی سالن شهید افراسیابی تهران برگزار می شود و آذرخودرو نوین قم قصد دارد بار دیگر به صدر جدول بازگردد.

رئیس هیئت کاراته استان قم افزود: بر اساس برنامه فدراسیون کاراته هفته سوم از دور برگشت سوپر لیگ کاراته باشگاه های ایران با برگزاری 15 دیدار در سه مرحله پیگیری می شود که طی آن تیم کاراته آذرخودرو نوین قم در مرحله اول پیکارهای این هفته با تیم جندی شاپور شیراز مسابقه می دهد.

وی یاد آور شد: طبق برنامه اعلام شده از سوی سازمان لیگ فدراسیون کاراته در مرحله دوم تیم کاراته آذرخودرو نوین قم باید با تیم دانشگاه آزاد اسلامی تهران صدرنشین این رقابت ها پیکار کند و هر تیمی که این بازی را به سود خود به پایان برساند قطعا قهرمان سوپر لیگ امسال خواهد بود.

عابدی عنوان داشت: تیم کاراته آذرخودرو نوین قم بعد از مسابقه حساس و سرنوشت ساز خود با تیم دانشگاه آزاد اسلامی تهران باید به مصاف تیم کاراته باشگاه پرهام برود و انشاءالله در صورت پیروزی در هر سه مسابقه، به صدر جدول خواهد رفت.

برنامه مسابقات هفته سوم از دور برگشت مسابقات سوپر لیگ کاراته مردان باشگاه های کشور:

مرحله اول:

شهید داورزنی قرچک - آوای رزم

لوله سبز آسیا - فولاد مبارکه سپاهان

برق هرمزگان - باشگاه پرهام

جندی شاپور شیراز - آذر خودرو نوین قم

مناطق نفت خیز جنوب - دانشگاه آزاد اسلامی

مرحله دوم:

لوله سبز آسیا - آوای رزم

برق هرمزگان - شهید داورزنی قرچک

جندی شاپور شیراز - فولاد مبارکه سپاهان

مناطق نفت خیز جنوب - باشگاه پرهام

دانشگاه آزاد اسلامی - آذرخودرو نوین قم

مرحله سوم:

برق هرمزگان - آوای رزم

جندی شاپور شیراز - لوله سبز آسیا

مناطق نفت خیز جنوب - شهید داورزنی قرچک

دانشگاه آزاد اسلامی - تیم فولاد مبارکه سپاهان

آذرخودرو نوین قم - باشگاه پرهام

مناطق نفت خیز جنوب - برق هرمزگان