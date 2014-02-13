فرهنگ و ارشاد اردبیل نیازمند مدیر کارآمد است/پیشنهاد مدیریت را نپذیرفتم

علی چشمه نور در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به طولانی شدن پروسه انتخاب مدیریت برای ارشاد اسلامی استان تصریح کرد: این مجموعه مجموعه ای فراگیر بوده و مدیر آن باید بتواند از سوپور شهرداری تا استاد دانشگاه را در برنامه های خود تامین کند.

وی با بیان اینکه اردبیل به دلیل غنای فرهنگی نیازمند برنامه ریزی همه جانبه در این حوزه است، اضافه کرد: این مجموعه با نگاه تک بودی و در نظر گرفتن به عنوان مثال صرفا قشر هنرمند نمی تواند به اهداف خود دست یابد.

وی تاکید کرد: مدیریت ارشاد اسلامی استان باید با شناخت کامل از سیاستهای سازمانی و نیازهای استانی تمامی زمینه های توسعه را برای خروج از مشکلات فرهنگی فعلی برنامه ریزی کند.

چشمه نور معتقد است حوزه ارشاد اسلامی فرابخشی بوده و تا کنون اغلب مدیران با تمرکز در یک حوزه از سایر حوزه ها و اهداف غافل شده اند.

چهار نماینده پیشنهاد مدیریتم را طرح کردند

سرپرست ارشاد اسلامی استان گلایه هنرمندان و فرهنگ دوستان در خصوص طولانی شدن انتخاب مدیر برای این مجموعه را شایسته دانست و افزود: با وجود اینکه چهار نماینده پیشنهاد مدیریت را طرح کرده اند به دلیل سختی مسئولیت آن را نپذیرفتم.

وی با بیان اینکه از سوی استانداری پیشنهادی طرح نشده است، ادامه داد: برخی هنرمندان و کارمندان خواستار امضای طوماری برای مدیریت این جانب بودند که مخالفت کردم.

به گفته چشمه نور با وجود طرح گزینه به نظر می رسد بر روی فردی که آگاه به سیاستهای سازمانی، آشنا به هنر و فرهنگ و مطلع از نیازهای ضروری فرهنگی باشد، توافقی صورت نگرفته است.

وی ابراز امیداوری کرد در هفته های آتی مدیریت این مجموعه انتخاب شده و وضعیت یکی از دستگاه های فرهنگی استان از بلاتکلیفی شش ماهه خارج شود.