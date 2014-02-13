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۲۴ بهمن ۱۳۹۲، ۱۱:۰۸

سبحانی:

16 هزار داوطلب اردبیلی در آزمون ارشد شرکت می کنند

16 هزار داوطلب اردبیلی در آزمون ارشد شرکت می کنند

اردبیل – خبرگزاری مهر: معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه محقق اردبیلی گفت: 16 هزار و 861 داوطلب اردبیلی در آزمون کارشناسی ارشد شرکت می کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز سبحانی صبح پنجشنبه در حاشیه بازدید از روند برگزاری آزمون کارشناسی ارشد در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: این تعداد در 136 رشته آزمون به رقابت می پردازند.

وی افزود: به نسبت سال گذشته شرکت در آزمون کارشناسی ارشد با رشد نسبی همراه بوده و در عین حال تعداد شرکت کنندگان زن نسبت به مرد کاهش یافته است.

به گفته سبحانی در امتحانات امسال 56 درصد شرکت کنندگان را آقایان و 43 درصد خانم ها را شامل می شود.

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه محقق اردبیلی برگزاری آزمون از نظر رعایت استاندارد ها را مناسب توصیف کرد و افزود: مقدمات برگزاری این آزمون با وجود تغییر زمان آن از مدت ها قبل برنامه ریزی شده است.

سبحانی اضافه کرد: آزمون کارشناسی ارشد در روزهای 23، 24 و 25 بهمن ماه سال جاری در محل دانشگاه محقق اردبیلی برگزار خواهد شد.

کد مطلب 2235398

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