مهمترين عناوين روزنامه هاي صبح امروز

آفتاب :

آصفي : به دنبال جايگزيني سه كشور اروپايي با كشورهاي ديگر نيستيم

كروبي : رقيب ما قدرتمند نبود دوستان خودمان باعث شكست شدند

متكي : اروپا از توافق پاريس خارج شده است



آفرينش :

رييس جمهور : دولت موظف به واگذاري امور به مردم است

آصفي : اگر اروپا نتواند، با ديگران وارد مذاكره مي شويم

رييس سازمان سنجش : نتايج آزمون كارداني فني و حرفه اي اواخر شهريور اعلام مي شود



اعتماد:

اعتراض نمايندگان به نحوه راي گيري در بررسي راي اعتماد ، نمايندگان خواستار بازبيني صحنه شمارش آرا شدند

ترور رييس دادگستري ملارد

اختلاف همچنان باقي است ولي ، پيش نويس قانون اساسي عراق امضا شد



ابرار:

در خصوص معاون اولي دولت؛ مرتضي نبوي : تاكنون هيچ پيشنهادي به من نشده است

علي لاريجاني : تنگ نظري آسيب جدي به كشور وارد مي كند

رييس مجلس : اميدوارم دولت به شعارهايش عمل كند



ايران:

موسوي خوئيني دبير كل مجمع روحانيون مبارز شد

شهردار تهران تعيين شد اما معرفي نشد

سخنگوي وزارت امور خارجه: ايران همچنان معتقد به مذاكره با سه كشور اروپايي است



ابتكار:

گزينه اي ناشناس ، خارج از شورا و معاونين شهرداري ؛ شهردار انتخاب شد اما ...

آقاي محمدي : بررسي ابتكار هسته اي ايران هفته آينده به پايان مي رسد

هشدار آصفي به اروپا : با ديگران وارد مذاكره مي شويم



اسرار:

تذكر و اعتراض به نتيجه راي اعتماد

رييس جمهور در ديدار وزير كشور و استانداران تاكيد كرد: تمركز زدايي و تفويض اختيارات به استانها و دستگاههاي محلي

وزير كار و امور اجتماعي : 2/5 ميليون نفر از جوانان كشور بيكار هستند



پول :

آصفي : ابتكار هسته اي ايران 45 روز ديگر

در دستور كار هيات وزيران قرار گرفت، واگذاري سهام دستگاههاي دولتي به مردم

هشدار رييس كنگره معدن، احتمال لغو ميزباني ايران براي اجلاس وزراي معدني جهان



توسعه :

احمدي نژاد طرح هاشمي را اجرا مي كند، واگذاري سهام كارخانه ها به مردم

هاشمي و خاتمي كمپ سياسي مي زنند

37 هزار معلم حق التدريسي استخدام شدند



جوان:

شعار سه گانه وزارت كشور قانون ، خدمت، نگاه كارشناسي

احمدي نژاد در ديدار با وزير خارجه كويت: پيشرفت هاي هسته اي ايران متعلق به همه جهان اسلام است

آقا محمدي : بررسي ابتكار هسته اي رييس جمهور هفته آينده به پايان مي رسد



جام جم:

با انتصابات جديد در رسانه ملي صورت مي گيرد، گامي ديگر در تثبيت سياست چند صدايي

آصفي از تشريح ابتكار تازه هسته اي ايران در سازمان ملل خبر داد: احمدي نژاد در نيويورك

مدير كل اداره نخيلات وزارت جهاد كشاورزي خبر داد: توليد خرما امسال به بيش از يك ميليون تن مي رسد



جمهوري اسلامي ايران :

سخنگوي وزارت خارجه : اروپا از مذاكرات هسته اي حذف مي شود

مخبر كميسيون عمران مجلس خبر داد: طرح كنترل اجاره بهاي مسكن در مجلس

طي حكمي از سوي فرمانده كل قوا ، رييس جديد سازمان حفاظت اطلاعات نيروي انتظامي منصوب شد



جهان اقتصاد:

انتقاد رييس جمهور از روند خصوصي سازي

رييس هيات مديره بورس درگفتگو با جهان اقتصاد: نمي گذاريم اوراق مشاركت ابزار پولشويي شود

در آمد ايران از صادرات گاز به تركيه 50 درصد افزايش مي يابد



جهان صنعت:

رييس جمهوري : حقوق كارمندان را هم سطح مي كنيم

نساجي ايراني از پنبه خارجي استفاده مي كند

اولين سري صادراتي پژو 206 به روسيه رسيد



حيات نو:

رييس جمهور خبر داد: مردم سهامدار مي شوند

قيمت بنزين داوري بيماري حمل و نقل نيست

جهانگيري : توسعه صنعتي بدون تئوري منتفي است



خراسان :

آصفي : طرح جديد ايران تا يك ماه و نيم آينده ارايه مي شود

4 عضو هييت دولت مامور حل مشكلات بافت فرسوده اطراف حرم رضوي شدند

افزايش درآمد نفتي را باد مي برد



خبر:

رييس كل دادگستري استان تهران خبر داد؛ عاملان ترور رييس حوزه قضايي ملارد چهره نگاري شده اند

جهرمي ، وزير كار و امور اجتماعي : بيش از 5 ميليون جوان بيكار داريم

رييس اداره بيماريهاي منتقله از آب و غذا در وزارت بهداشت: اپيدمي وبا در كشور خاموش شده است

خوب:

مدير بازار برق ايران: ايران شاهراه اصلي ارتباط الكتريكي در منطقه مي شود

رييس سازمان خصوصي سازي : دور جديدي از واگذاري شركتها به زودي آغاز مي شود

كارشناس مسائل اقتصادي : ريال بايد از جريان گردش پولي خارج شود



دنياي اقتصاد :

دانش جعفري ، وزير امور اقتصادي و دارايي : روزهاي خوب بورس در راه است

اكونوميست: قيمت بالاي نفت ديگر وحشتي ندارد

وزير جديد صنايع و معادن اعلام كرد: رقابت پذير كردن صنعت ملي ، هدف اصلي وزارت صنايع خواهد بود



سياست روز:

سخنگوي وزارت امور خارجه تاكيد كرد: اروپا در مسير حذف از مذاكره هسته اي

ارزيابي نمايندگان از راي تعامل دولت و مجلس ؛ همگرايي در عين نقد درون گفتماني

بوش در پاسخ به مخالفان جنگ در آمريكا: براي پيروزي در عراق بايد جوانانتان قرباني شوند



شرق :

موسوي خويئني ها دبير كل روحانيون مبارز شد

در گفتگوي شرق با مدير بين المللي شركت ملي نفت بررسي شد، جزييات فروش نفت ايران

تشكيك در راس اعتماد مجلس به وزير علوم



صداي عدالت:

آصفي : با ديگران وارد مذاكره مي شويم

رييس جمهور در جشنواره شهيد رجايي : رويكرد ما به مناسبات كشور بايد تغيير كند

رييس جمهور در ديدار وزير كشور و استانداران تاكيد كرد؛ تمركز زدايي و تفويض اختيارات به استان ها

صاحب قلم:

اختلاف نظر در مجلس ، راي وزير علوم مخدوش است

رييس كميته اطلاع رساني شوراي عالي امينت ملي: ابتكار هسته اي رييس جمهوري هفته آينده نهايي مي شود

وزير اقتصاد: روزهاي خوب بورس در راه است



صبح اقتصاد:

پاسخ شفاف غنيمي فرد به مافياي نفتي رانت ونحوه معاملات نفت ايران

پيش بيني بيزينس مانيتور از چشم انداز اقتصادي ايران، نفت 70 دلاري و تورم 36 درصدي

وزير جديد كار و امور اجتماعي آمار را اعلام كرد: 5/2 ميليون جوان در جست و جوي كار



عصر اقتصاد:

دكتر كهزادي خبر داد: تضمين ده ساله طرح هاي صادرات به عراق و افغانستان

در اجلاس نيويورك اعلام مي شود؛ ابتكار جديد رييس جمهور ايران درخصوص پرونده هسته اي

مدير عامل شركت ملي نفتكش ، سفارش ساخت 14 فروند نفتكش به كره جنوبي داده شد



كيهان:

با جان مردم تجارت نكنيد، گزارش كيهان از پيامد واگذاري داروخانه ها به سوداگران

ترور قاضي پرونده زمين خواران

واكنش سخنگوي دولت سابق به بذل و بخشش 800 ميليون توماني



كار و كارگر:

در هشتمين جشنواره شهيد رجايي ، احمدي نژاد : دولت موظف به اداي حقوق محرومان و مستضعفان است

ماه آينده توسط رييس جمهور ، طرح ابتكاري ايران درباره پرونده هسته اي به مجمع عمومي سازمان ملل ارايه مي شود

با گسترش اعتراض هاي ضد جنگ كاخ سفيد به محاصره صدها هزار مخالف بوش در مي آيد



همبستگي :

موسوي لاري پس از پايان مراسم توديع در جمع خبرنگاران : مردم قصور مرد ببخشند

شبهه 3 عضو اقليت مجلس به آراي وزير علوم

پيش نويش قانون اساسي عراق امضا شد



همشهري:

بر اساس گزارش دو موسسه معتبر بين المللي ، ايران رتبه 61 جذب سرمايه خارجي و رتبه 59 تجارت الكترونيكي را داراست

سخنگوي وزارت خارجه : طرح ايران در سفر احمدي نژاد به نيويورك ارايه مي شود

سردار كارگر خبر داد: تعويق يك ساله مهلت اعزام مشمولان براي شركت سه باره در كنكور



هدف و اقتصاد:

احمدي نژاد در ديدار با وزير خارجه كويت: ايران علاقه مند است خليج فارس را به خليج صلح و دوستي مبدل كند

آصفي: طرح هسته اي ابتكاري ايران راه برون رفت از وضعيت كنوني است

كردبچه: نظام بودجه ريزي چانه زني عمليات خواهد شد



هموطن سلام :

براي حق التدريسي هاي بيش از 4 سال سابقه خدمت صادر شد، حكم استخدام رسمي 37 هزار معلم حق التدريسي

ديپلمه ها مي توانند 3 بار دركنكور شركت كنند

درد صنايع دارو سازي به راحتي درمان نمي شود