حضور گسترده و بانشاط جوانان از ویژگیهای برجسته راهپیمایی 22 بهمن بود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید احمد میرعمادی صبح پنج شنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی اظهار داشت: حضور گسترده مردم لرستان در راهپیمایی 22 بهمن امسال حقیقتا جای تقدیر و تشکر دارد.

وی عنوان کرد: این حضور حماسی و غرورآفرین در یوم الله 22 بهمن پاسخی قاطع و روشن به یاوه گویی های استکبار و به ویژه سران آمریکایی ها بود.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با تقدیر از حضور شورآفرین جوانان در راهپیمایی 22 بهمن یادآور شد: یکی از ویژگیهای برجسته راهپیمایی امسال حضور بانشاط و گسترده جوانان بود.

حجت الاسلام میرعمادی با بیان اینکه این حضور جوانان از جهت دیگر نیز حائز توجه و اهمیت است، افزود: در راهپیمایی 22 بهمن شاهد حضور حماسی جوانان با همراه داشتن نمادهای ارزشی و اعتقادی بودیم.

وی به شعارهای عمیق و زیبای سر داده شده توسط جوانان در راهپیمایی 22 بهمن امسال اشاره کرد و این امر را نشان دهنده بصیرت و هوشیاری نسل جوان کشور دانست.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با بیان اینکه نوشته ها و شعارهای جذاب جوانان در راهپیمایی امسال پیام های متعددی برای دشمنان انقلاب دانست، تصریح کرد: این حضور گویای آگاهی، شعور و بصیرت جوانان ایرانی است.

حجت الاسلام میرعمادی با تاکید بر اینکه جوانان نشان داده اند همواره در صحنه های مختلف انقلاب اسلامی حاضر بوده اند، یادآور شد: باید این حضور شورآفرین از سوی مسئولان قدر دانسته شود.