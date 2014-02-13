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۲۴ بهمن ۱۳۹۲، ۱۱:۲۵

همایش بصیرت خانواده در فریدونشهر برگزار شد

همایش بصیرت خانواده در فریدونشهر برگزار شد

فریدونشهر- خبرگزاری مهر: همایش بصیرت خانواده با حضور والدین متربیان حلقه های صالحین با موضوع سبک زندگی در مسجد حضرت ابالفضل (ع) این شهر برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر ، صبح پنج شنبه حسنعلی نرگسیان در جمع مردم و مسئولان این شهرستان با بیان اینکه مسائل خانواده و شیوه رفتار با فرزندان و همچنین نحوه برخورد با آنها بسیار مهم است اظهار کرد: خانواده بهترین محل برای تربیت فرزندان و رفتار صحیح و سالم پدر و مادر و رفتار متقابل با آنها است چرا که بچه ها بیشترین زمان خود را در طول روز درکنار پدر و مادر سپری می کنند.

وی در رابطه با  مخاطرات ماهواره اذعان کرد:  که ماهواره وسیله ای است که در اختیار غرب و صاحبان سرمایه و رسانه است و برنامه هایی که از آن به نمایش در می آید و به نفع منافع و اهداف خود می باشند و قصدشان ضربه زدن به ارکان خانواده و نهاد خانواده های اصیل ایرانی است.

فرمانده سپاه فریدونشهر ادامه داد: خانواده ها باید در زمینه آسیب های اجتماعی و خطراتی که در جامعه در کمین فرزندانشان  است دقت لازم را داشته باشند و بسیار آگاه و با اطلاع برای تربیت سالم فرزندان تلاش کنند.
 

کد مطلب 2235412

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