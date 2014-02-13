همایش بصیرت خانواده در فریدونشهر برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر ، صبح پنج شنبه حسنعلی نرگسیان در جمع مردم و مسئولان این شهرستان با بیان اینکه مسائل خانواده و شیوه رفتار با فرزندان و همچنین نحوه برخورد با آنها بسیار مهم است اظهار کرد: خانواده بهترین محل برای تربیت فرزندان و رفتار صحیح و سالم پدر و مادر و رفتار متقابل با آنها است چرا که بچه ها بیشترین زمان خود را در طول روز درکنار پدر و مادر سپری می کنند.

وی در رابطه با مخاطرات ماهواره اذعان کرد: که ماهواره وسیله ای است که در اختیار غرب و صاحبان سرمایه و رسانه است و برنامه هایی که از آن به نمایش در می آید و به نفع منافع و اهداف خود می باشند و قصدشان ضربه زدن به ارکان خانواده و نهاد خانواده های اصیل ایرانی است.

فرمانده سپاه فریدونشهر ادامه داد: خانواده ها باید در زمینه آسیب های اجتماعی و خطراتی که در جامعه در کمین فرزندانشان است دقت لازم را داشته باشند و بسیار آگاه و با اطلاع برای تربیت سالم فرزندان تلاش کنند.

