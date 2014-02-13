هیچ کامیونی از امروز وارد شهر کرمانشاه نمی شود/ جانمایی متمرکز نمایشگاه های اتومبیل

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهرکرمانشاه در مورد برنامه های این کمیسیون به خبر نگار مهر گفت: ما در کمیسیون شهرسازی و معماری برنامه های بسیاری را با همراهی و تعامل معاونت های شهرداری مانند معاونت شهر سازی و ترافیک در دستور کار داریم.

جبار گوهری با اشاره به اینکه عمده مشکل شهر کرمانشاه ترافیک خیابان مدرس و پارکینگ شهرداری است، بیان داشت: برای انتقال ساختمان پزشکان از پارکینگ شهرداری به یک یا چند منطقه متمرکز در شهر، با نظام پزشکی استان جلساتی داشته ایم.

این عضو شورای شهر کرمانشاه تاکید کرد: یکی دیگر از مشکلات ما این است که بسیاری از بیماران دیگر شهرها به کرمانشاه و بالطبع پارکینگ شهرداری مراجعه می کنند، که این باعث افزایش ترافیک سرسام آور در این نقطه از شهر می شود. لذا برای رفع این معضل اساسی باید مکانی مناسب و در دسترس برای جابجایی پزشکان در کرمانشاه مشخص و پیدا کنیم.

وی با بیان اینکه مشاغل مزاحم و آلاینده در سطح شهر کرمانشاه باید به مکان های دیگری منتقل شوند، تاکید کرد: زمانی بازار پرنده فروش ها در وسط شهر و در سر راه عبور و مرور مردم قرار داشت و نمایی ناخوشاینده به آن محل داده بود، به همین دلیل آنها را به مکانی دیگر واقع در دیزل آباد انتقال دادیم.

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر کرمانشاه گفت: یکی دیگر از مشاغل مزاحم در کرمانشاه، وجود مغازه های خرید ضایعات است که طبق برنامه ریزی های انجام گرفته، این مراکز به محل دیگری در خارج شهر منتقل خواهند شد.

گوهری در ادامه از جابجایی نمایشگاه های اتومبیل از سطح خیابانهای شهر کرمانشاه به مکانی دیگر خبر داد و اظهار داشت: طبق برنامه ریزی های انجام گرفته نمایشگاههای اتومبیل در خیابان سیروس کرمانشاه به تقاطع گلها در "ده مجنون" منتقل خواهند شد.

این عضو شورای اسلامی شهر کرمانشاه بیان داشت: پروژه منوریل از دیگر طرح های در دست مطالعه و بررسی شورای شهر کرمانشاه است که در شورای عالی ترافیک هم بارها به آن اشاره شده است ولی به دلایلی که قبلا باید به آنها توجه می شد، این پروژه با مشکل مواجه شده است که مقرر شده شورای شهر کرمانشاه تصمیم نهایی در باره این پروژه مهم را اتخاذ کند.

گوهری عنوان داشت: از اقدامات ما در منطقه 5 شهرداری کرمانشاه تقاطع امام حسین (ع) است که به خاطر نداشتن تملک 260 متر زمین یکی از شریانهای آن مسدود شده است و مشکلات زیادی را در رفت و آمد ها مردم این منطقه بوجود آورده است.

وی تاکید کرد: پیمانکارانی که در گذشته این پروژه را طراحی کرده اند باید تمام جوانب کار را در نظر می گرفتند. در تقاطع امام حسین (ع) بار ترافیک در زیر عرصه بیشتر بوده و از طرفی هم این محور جز کم ترافیک ترین محورها است. در کل این مشکلات در تقاطع امام حسین (ع) به دلیل عدم مهیا کردن زمین و تملک آنها بوجود آمده است.



این عضو شورا در پایان گفت: در جلسه ای که با شورای ترافیک داشته ایم، مقرر شد پایانه باری در جاده کمربندی اسلام آباد ایجاد شود و از 24 بهمن ماه سال جاری هیچ کامیونی حق ورود به شهر کرمانشاه را نداشته باشد و تردد آنها تنها از ساعت 22 تا 6 صبح مجاز باشد.

