بنیاد شهید بشرویه در برگزاری مسابقات قرانی رتبه اول استانی را دارد

به گزارش خبرنگار مهر، احمد عباسی رئیس بنیاد شهید شهرستان بشرویه در حاشیه برگزاری مسابقه قرائت، ترتیل، حفظ، مفاهیم 1و 2، مفاهیم 1و2و3 و تفسیر در جمع خبرنگاران گفت: هدف از برگزاری این مسابقات بالا بردن سطح معنویت، دانش و آگاهی قرانی است.

وی با بیان اینکه این مسابقات برای همسران و فرزندان شهدا، جانبازان و آزادگان و همسران و فرزندانشان و همچنین خوهران و برادران شهدا برگزار می شود اظهارداشت:این مسابقات کل جامعه هدف را در برمی گیرد.

عباسی در خصوص سطوح برگزاری مسابقات بیان کرد: مفاهیم 1 و2 برای کسانی که سطح تحصیلی راهنمایی به پایین رادارند، مفاهیم 1 و2 و3 برای کسانی که در سطح تحصیلی دبیرستان هستند و تفسیر نیز برای دیپلم به بالا و قرائت نیز برای تمامی افرادی که درمفاهیم شرکت داشته برگزار می شود.

وی با بیان اینکه هر ساله این مسابقات در بهمن ماه بین خانواده شاهد و ایثارگر،جانباز و آزاده شهرستان های سراسر کشور برگزار می شود، افزود: امروز نیز در شهرستان بشرویه این مسابقات بین 156 نفر در دوگروه خواهران و برادران برگزار شد.

عباسی همچنین ادامه داد:برگزیدگان این مسابقات پس اعلام نتایج به مرحله استانی و مسابقات استانی که در خرداد ماه هر سال برگزار می شود راه می یابند.

وی یادآور شد:شهرستان بشرویه تاکنون با بیشترین برگزاری این سری مسابقات در استان رتبه اول را داراست و تاکنون توانسته ایم 6 رتبه استانی و دو رتبه کشوری کسب کنیم.

رئیس بنیاد شهید بشرویه از یک سری مسابقاتی باعنوان مسابقات قران در خانه هم که در یک دوره زمانی یک ساله در بشرویه برگزار می شود نیز خبر داد.