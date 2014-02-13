300 برنامه ورزش همگانی در روستاهای اردبیل برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، احد پازاج پیش از ظهر پنج شنبه در جلسه بررسی برنامه های ورزش همگانی تصریح کرد: این مهم با هدف ارتقا سطح کیفی و کمی برنامه های ورزشی روستاها انجام شده است.

علاوه بر این 400 برنامه نیز در سطح شهرستان های دهگانه استان اجرا شده است.

وی افزود: عمده تمرکز این دسته از برنامه ها در روزهای تعطیل با هدف جلب مشارکت عمومی بوده است.

پازاج با بیان اینکه ورزش همگانی در راستای عمومی سازی ورزش است، ادامه داد: یکی از برنامه های سال های اخیر ورزش و جوانان اردبیل توسعه مشارکت عموم مردم و شهروندان عادی در امر ورزش است.

مدیر کل ورزش و جوانان استان ادامه داد: این مهم ورزش را از فضای حرفه ای خارج کرده و با توسعه آن در بین مردم زمینه ساز نشاط اجتماعی می شود.

وی تاکید کرد: در حال حاضر مطابق نظر پزشکان بسیاری از بیماری ها به دلیل کاهش تحرک فرد عارض می شود و بهترین عامل پیشگیری کننده انجام حرکات ورزشی است.

وی افزایش فضای سبز و نصب ابزار آلات ورزشی را نیز یکی از زمینه های ارتقا ورزش همگانی دانست و خواستار توجه دستگاه های مسئول نسبت به تحقق آن شد.