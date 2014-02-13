انتصاب مدیرکل پشتیبانی و امور رفاهی وزارت ورزش و جوانان

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت ورزش و جوانان، دکتر محمود گودرزی در حکمی محمد مراد مانگشتی را به عنوان مدیرکل پشتیبانی و امور رفاهی این وزارتخانه منصوب کرد .

در حکم گودرزی به مانگشتی آمده است:



با توجه به پیشنهاد معاون توسعه منابع و پشتیبانی و نظر به تعهد، تجربیات مدیریتی به موجب این ابلاغ بعه نوان مدیرکل پشتیبانی و امور رفاهی وزارت ورزش و جوانان منصوب می‌شوید. امیدوارم در سایه الطاف الهی و با بهره‌گیری از وصایای بلند حضرت امام (ره) و منویات مقام معظم رهبری و روح اخلاص، خلاقیت و تلاش و با هماهنگی معاون مربوطه و با همکاری سایر مدیران متبوع و مسوولان ذیربط در انجام این مسئولیت خطیر موفق باشید.

