عملیات نجات گرگ از چاه آب در شهرستان چگنی

به گزارش خبرگزاری مهر، کامران فرمانپور در این رابطه اظهار داشت: عصر چهارشنبه همیاران محیط زیست شهرستان چگنی گزارشی از افتادن یک قلاده گرگ در داخل یک چاه بزرگ آب در روستای حسیوند این شهرستان را به محیط زیست اعلام کردند.

وی عنوان کرد: در این راستا بلافاصله محیط بانان این واحد به سرپرستی محیط بان فرامرزی به همراه اهالی روستای مورد نظر به محل اعزام شده و گرگ را از چاه آب نجات دادند.

رئیس اداره محیط زیست شهرستان چگنی عنوان کرد: پس از نجات دادن گرگ، آتشی به منظور گرم کردن این گرگ روشن و زمانی که وضعیت جسمانی این جانور بهتر شد آن را رها سازی کردند تا به دامان طبیعت بازگردد.

فرمانپور در پایان از همکاری همیاران محیط زیست که در حفظ و نگهداری از این میراث خدادادی کوشش و تلاش می کنند تشکر و قدردانی کرد.