تمدید مهلت اعتبار کارت های پایان خدمت قدیمی/ خرداد ماه آخرین مهلت

به گزارش خبرنگار مهر،سردار ابراهیم کریمی روز پنج شنبه در این باره اظهار داشت: کارت های قدیمی پایان خدمت وظیفه تا پایان خرداد ماه سال آینده اعتبار دارند تا متقاضیان بتوانند در اسرع وقت برای تعویض کارت های خود، به دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس +10) مراجعه کنند. پیش از این، اعتبار کارت های قدیمی پایان خدمت تا آخر سال جاری معین شده بود که با استقبال گسترده از این طرح ، اعتبار کارتهای مذکور تا پایان خرداد ماه سال 93 تمدید شد.

جانشین رئیس سازمان وظیفه عمومی افزود: متقاضیان در مهلت در نظر گرفته شده برای تعویض کارت خود اقدام کنند تا در روزهای پایانی با ازدحام درخواست ها مواجه نشوند. سازمان وظیفه عمومی نیز با اهتمام بیشتر کارت های هوشمند را صادر می کند.

وی با اشاره به اینکه در سال 93 همچنان طرح تعویض کارت های قدیمی با کارت هوشمند ادامه دارد، گفت: طبق اعلام قبلی سازمان وظیفه عمومی ، کارت های قدیمی پایان خدمت تا پایان سال جاری اعتبار داشتند و پس از پایان تاریخ ذکر شده هیچگونه تسهیلاتی از سوی ارگانهای دولتی به دارندگان کارتهای قدیمی داده نمی شود که با توجه به درخواست مردم ،مهلت اعتبار کارتهای قدیمی پایان خدمت با کارت هوشمند تا پایان خرداد ماه سال 93 تمدید شد. بعد از تاریخ مذکور همچنان امکان تعویض کارت برای متقاضیان از سوی این سازمان وجود دارد.

کریمی ادامه داد : تعویض کارتهای قدیمی پایان خدمت ، طبق جدول زمانبندی شده به اطلاع متقاضیان رسیده است که در حال حاضر افرادی که کارت پایان خدمت خود را از سال 60 به بعد اخذ کرده اند باید برای تعویض کارت قدیمی ،از طریق دفاتر خدمات الکترونیک (پلیس+10) اقدام کنند.