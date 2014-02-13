۲۴ بهمن ۱۳۹۲، ۱۲:۲۲

شریفی:

136هزار بازرسی از واحدهای صنفی زنجان انجام گرفته است

زنجان -خبرگزاری مهر: رئیس مجمع امور صنفی استان زنجان گفت: در 10ماهه سالجاری بیش از 136 هزار و 182 فقره نظارت و بازرسی از واحدهای صنفی استان زنجان انجام گرفته است.

مشهود شریفی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: در این راستا در 10ماهه سالجاری بیش از 9 هزار و 232 فقره پرونده در این زمینه تشکیل شده است.

وی ، ارزش ریالی این پرونده های متشکله را  11 میلیارد و 372 میلیون و 986 هزار و 747 ریال اعلام کرد.

رئیس مجمع امور صنفی استان زنجان  به تعداد پرونده های قاچاق تشکیل شده در این مجمع اشاره کردو گفت: در این راستا 46 پرونده قاچاق کالا تشکیل شده که ارزش ریالی این پرونده های قاچاق 172 میلیون و 228 هزار و220 ریال است. 

شریفی تعداد شکایات واصله به مجمع امور صنفی را دو هزار و 329 مورد عنوان کرد و افزود: از این تعداد 648مورد منجر به تخلف شده و 834 مورد هم منجر به رضایت شاکی شده است.

وی همچنین از اجرای طرح ویژه نظارت وبازرسی از واحدهای صنفی وبازار استان به طور محسوس و نامحسوس خبر دادوگفت: با توجه به نزدیک شدن به پایان سال این مجمع نظارت و بازرسی از بازار را در دستور کار جدی خود دارد.

 

