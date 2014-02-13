136هزار بازرسی از واحدهای صنفی زنجان انجام گرفته است

مشهود شریفی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: در این راستا در 10ماهه سالجاری بیش از 9 هزار و 232 فقره پرونده در این زمینه تشکیل شده است.

وی ، ارزش ریالی این پرونده های متشکله را 11 میلیارد و 372 میلیون و 986 هزار و 747 ریال اعلام کرد.



رئیس مجمع امور صنفی استان زنجان به تعداد پرونده های قاچاق تشکیل شده در این مجمع اشاره کردو گفت: در این راستا 46 پرونده قاچاق کالا تشکیل شده که ارزش ریالی این پرونده های قاچاق 172 میلیون و 228 هزار و220 ریال است.

شریفی تعداد شکایات واصله به مجمع امور صنفی را دو هزار و 329 مورد عنوان کرد و افزود: از این تعداد 648مورد منجر به تخلف شده و 834 مورد هم منجر به رضایت شاکی شده است.

وی همچنین از اجرای طرح ویژه نظارت وبازرسی از واحدهای صنفی وبازار استان به طور محسوس و نامحسوس خبر دادوگفت: با توجه به نزدیک شدن به پایان سال این مجمع نظارت و بازرسی از بازار را در دستور کار جدی خود دارد.