نمایشگاه های بهاره در 7 نقطه البرز برپا می شود

حمید کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: با برنامه ریزیهای انجام شده نمایشگاه های عرضه مستقیم کالا در آستانه عید نوروز در هفت نقطه استان البرز برپا می شود.



وی گفت: سه نمایشگاه عرضه مستقیم کالا در منطقه باغستان، شیخ آباد و مهر شهرکرج و تعدادی نیز به شهروندان شهرستان های ساوجبلاغ ، نظرآباد، اشتهارد و فردیس ارائه خدمات خواهند کرد.



وی یادآور شد: در این نمایشگاه ها کالاهای مورد نیاز مردم از قبیل پوشاک، کیف و کفش، مواد غذایی و خشکبار با نرخ 15 تا 20 درصد زیر قیمت بازار عرضه خواهد شد.



وی با اشاره به اینکه این نمایشگاه ها از 14 اسفند ماه جاری به مدت 10 روز دایر خواهد شد، افزود: غرفه های امسال این نمایشگاهها با هدف حذف واسطه در اختیار تولید کنندگان کالا و خدمات قرار داده می شود.



رئیس مجمع امور صنفی کرج دسترسی آسان مردم به کالاهای مورد نیاز، جلوگیری از افزایش بی رویه قیمت ها و کنترل بازار را از مهمترین اهداف برگزاری نمایشگاه ها بهاره عنوان کرد.



