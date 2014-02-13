بالغ بر 7800 دقیقه ویژه برنامه دهه فجر در صدا و سيماي سمنان تهیه و پخش شد

به گزارش خبرنگار مهر، معاون سیمای، صدا و سيماي جمهوری اسلامی ایران مرکز سمنان صبح پنج شنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل این مرکز با اشاره به تهیه و پخش چهار هزار و 42 دقیقه برنامه به مناسبت دهه فجر، گفت: برنامه های قاصدك، كاروان انقلاب، در شهر، شبانه زندگي همين جاست، شباهنگام، ديار آشنا، با نمايندگان، ورزش، تپش از جمله برنامه هایی است که طی این ایام با مخاطبان همراه بوده است.

احمد نیک کار تصریح کرد: در روز 22 بهمن نيز با ويژه برنامه ما مي مانيم از ساعت هشت الي 13، پخش راهپيمايي مردم استان در فواصل برنامه ها، پخش سخنراني نمايندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی، پخش مستند روشنگر، نغمه رهايي و پخش فيلم هاي سينمايي و سرود و نماهنگ نیز از دیگر برنامه های این مرکز بود که با فجر آفرينان استان سمنان همگام شد.

عبدالرضا دهرویه معاون صدا، این مرکز نیز در این نشست با اشاره به تولید و پخش سه هزار و 360 دقيقه برنامه از این مرکز طی ایام دهه مبار فجر گفت: این معاونت با برنامه هایی چون، شمس جاويد، شكوه خدمت، كوچه هاي بهاري، گفتگو کوتاه با مسئولان استان در برنامه صبح بخير، برنامه شبهاي نقره اي، پخش مستند ميدان امام، پخش گزارش از راهپيمايي 22 بهمن مردم استان و دعوت از مسئولان استاني در ويژه برنامه روز 22 بهمن از ساعت هفت صبح الي 12:30 با مردم شهيد پرور استان همراه و همگام بود.

سید قاسم سید آقایی معاون اطلاعات و اخبار صدا و سيماي جمهوری اسلامی ایران مرکز سمنان نيز در این نشست خبری گفت: این معاونت نیز در طول ايام دهه فجر و روز 22 بهمن برنامه هايي را در قالب گزارش هاي مردمي، توليدي و گفتگو با مردم و مسئولان، پخش اخبار ويژه دهه فجر در بخش هاي مختلف راديويي و تلويزيوني جمعا به مدت 415 دقيقه همراه با مخاطبان هميشگي خود بود.