افتتاح هفتمین نمایشگاه بین المللی خدمات و تجهیزات صنعت گردشگری

به گزارش خبرگزاری مهر، هفتمین نمایشگاه بین المللی خدمات و تجهیزات صنعت گردشگری و هتلداری ایران صبح امروز با حضور معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور ، معاون وزیر صنعت معدن و تجارت ، مدیر عامل شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی ایران، برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و همچنین روسای اتحادیه و انجمن های مرتبط افتتاح شد.

این نمایشگاه با حضور چشمگیر شرکتهای داخلی و خارجی از جمهوری اسلامی ایران و 12 کشور اروپایی و آسیایی در محل دائمی نمایشگاه‌های بین المللی تهران برپا شده است.



در هفتمین نمایشگاه بین المللی خدمات و تجهیزات صنعت گردشگری و هتلداری ایران، 210 شرکت داخلی و خارجی از ایران و کشورهای ترکیه ، آلمان ، ایتالیا ، چین ، عراق ، تایلند ،اوکراین، مالزی ، اسپانیا ، قبرس ، رومانی و بلژیک حضور دارند و جدیدترین تجهیزات و خدمات مختلف صنعت گردشگری و هتلداری را ارائه کرده اند.



شرکت کنندگان در این نمایشگاه آخرین توانمندی ها و دستاوردهای خود را در انواع گروههای کالایی وخدماتی گردشگری، خدمات گردشگری الکترونیکی- شرکت های خدمات مسافرتی هوایی، دریایی، زمینی، ریلی- خطوط هوایی، پایانه های مسافری- توریسم سلامت- توریسم ورزشی- توریسم زیارتی- اکوتوریسم- بانکها- بیمه ها- سازمان های سیاحتی و گردشگری- اتحادیه ها و انجمن ها- آموزشگاه های مرتبط و دانشگاهها- نشریات تخصصی هتل ها و دهکده های توریستی- انواع تجهیزات سفری- موزه ها و کاخ موزه ها- رستوران ها و قهوه خانه های سنتی- گروههای نمایش های آئینی- سنتی- گروههای موسیقی محلی- صنایع دستی و نمادهای هویتی استان ها- سازمان ها و موسسات مرتبط با حفظ آثار باستانی و میراث فرهنگی را به نمایش گذاشتند.



هفتمین نمایشگاه بین المللی خدمات و تجهیزات صنعت گردشگری و هتلداری ایران با مجوز سازمان توسعه تجارت ایران و حمایت و مشارکت سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و همچنین انجمن ها و اتحادیه های مرتبط از 24 تا 27 بهمن ماه در فضائی به مساحت بیش از چهارده هزار متر مربع و در سالن های 6 ، 7، 8 و 9 محل نمایشگاههای تهران ، برپا شده است.

نمایشگاه بین المللی خدمات و تجهیزات صنعت گردشگری و هتلداری ایران به عنوان رویداد رسمی گردشگری ایران در تقویم سازمان جهانی گردشگری ( UNWTO ) به ثبت رسیده و مورد توجه بسیاری از سازمانها و مجامع گردشگری و

هتلداری دنیا قرار گرفته است.

این نمایشگاه در دو بخش گردشگری و هتلداری به طور جداگانه برگزار شده که در بخش گردشگری آن انواع تجهیزات و خدمات؛ هتلها،آژانسهای مسافرتی، مراکز گردشگری و تفریحی ، خدمات گردشگری الکترونیک، بانکداری الکترونیک، رزرواسیون آنلاین هتلها و خطوط هوایی، سازمانهای سیاحتی و گردشگری و نشریات مرتبط عرضه شده است. همچنین در بخش هتلداری نیز، شرکت کنندگان در این بخش؛ملزومات مورد نیاز هتلها همچون ظروف هتلی ، مواد و لوازم بهداشتی و منسوجات مورد استفاده در هتلها ، سیستم آشپزخانه های صنعتی ، تجهیزات سلف سرویس و کیترینگ ، تجهیزات و دستگاههای نظافت و شستشو، تجهیزات رستورانی و کافی شاپ ، پوشاک و اونیفرم مخصوص هتلها ، سیستمهای اعلام خطر، دوربینهای مدار بسته ، سیستمهای روشنایی و چراغهای تزئینی ، تختخواب و مبلمان هتلی ، ترولی و چرخ دستی ، مواد غذایی ، اتوماسیون و سیستمهای نرم افزاری ویژه هتلها و دکوراسیون و طراحی هتلها را به نمایش گذاشته اند.



در هفتمین نمایشگاه بین المللی خدمات و تجهیزات صنعت گردشگری و هتلداری ایران، ده ها هتل و دفتر خدمات مسافرتی حضور دارند و برای تعطیلات سال نو و نوروز 93 خدمات مختلف رزرو بلیت ، هتل و به طورکلی بسته های مسافرتی را به صورت مجتمع و یکجا ارائه خواهند کرد لذا شهروندان می توانند با مراجعه با این نمایشگاه خدمات مختلف گردشگردی نوروز 93 را تهیه کنند.



آشنایی و معرفی داشته ها، امکانات و ظرفیت های حوزه گردشگری و هتل داری کشور، شناسایی مشکلات، موانع و نقاط ضعف صنعت گردشگری و هتل داری، ترغیب و تشویق افراد، شرکت ها و موسسات به ورود و سرمایه گذاری در این دو بخش، ایجاد زمینه های مناسب به منظور بهره گیری از ظرفیت های گردشگری و ایجاد اشتغال در کشور، فراهم نمودن بسترهای لازم برای ورود گردشگر به کشور و یافتن راهکارهای لازم به منظور رفع موانع موجود، برخی از اهداف برگزاری هفتمین نمایشگاه بین المللی خدمات و تجهیزات صنعت گردشگری و هتلداری ایران است.

هفتمین نمایشگاه بین المللی خدمات و تجهیزات صنعت گردشگری و هتلداری ایران تا 27 بهمن ماه هر روز از ساعت 9 تا 16 در محل دائمی نمایشگاه‌های بین المللی تهران آماده بازدید علاقه مندان است.