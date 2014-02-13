مشکل نوسازی بافت های فرسوده/ سکونت 60 درصد بابلسریها در بافتهای فرسوده

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز رنجبر صبح پنجشنبه در نشست نوسازی بافت های فرسوده شهری، نداشتن برنامه جدی و نبود انسام بین دستگاههای خدمات رسانی و اجرایی را از دیگر مشکلات برای نوسازی بافت های فرسوده در شهر بیان کرد.

وی با تاکید بر نوسازی بافت های مسکونی شهر یادآورشد: اجرای این طرح علاوه بر نوسازی واحدهای مسکونی، سبب رونق اقتصادی می شود و باید برای ایجاد تحول در شهر مشارکت جدی و همگانی داشته باشیم.

شهردار بابلسر یادآورشد: در سالهای قبل برای صدور پروانه ساختمان در بافت فرسوده شهر، 50 درصد تخفیف ارائه شد و ارائه تخفیفات به ساکنان بافت های فرسوده از جمله طرح هاست.

مهدي حداديان مديرعامل شركت عمران و مسكن سازان استان مازندران نیز با اشاره به اینکه شهرستان بابلسر در زمینه گردشگری نقش مهمی دارد، وجود بافت های ناکارآمد شهری را از جمله عیوب بیان کرد.

وی اظهار داشت: این شهرستان 375 هکتار بافت فرسوده دارد که 60 درصد جمعیت در آن زندگی می کنند و باید برای مشارکت مردم و نوسازی بافت های ناکارآمد برنامه ریزی و فرهنگسازی شود.

وی عنوان کرد: محور اصلی بازآفرینی بافت های فرسوده مردم و شهرداریها هستند و مشارکت در این امر به روند نوسازی بافت ها شتاب بیشتری می بخشد.