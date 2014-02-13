آغاز دومین جشنواره موسیقی مقامی فجر آذربایجان از 29 بهمن در تبریز

به گزارش خبرنگار مهر، سیدرضا علوی پنج شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: تاکنون 162 اثر به این جشنواره از استان های آذربایجان شرقی، غربی، اردبیل، زنجان، گیلان، البرز، تهران و قزوین ارایه شده است.

وی از تایید 99 اثر برای اجرا در ایام جشنواره خبر داد و افزود: 99 اثر پس از بازبینی تایید شده و به جشنواره راه پیدا کرده اند.

دبیر دومین جشنواره موسیقی فجر مقامی آذربایجان هنرمندان گفت: آثار این دوره به لحاظ کیفی و هم به لحاظ کمی نسبت به دوره گذشته رشد کرده و افق درخشانی برای جشنواره رقم زده است.

علوی خاطر نشان کرد: هنرمندان برای حفظ این هنر اصیل و ماندگار باید با ارائه آثار هنری خود به تقویت این هنر بپردازند.

وی با اعلام اینکه دومین جشنواره موسیقی فجر مقامی مقدمات برگزاری خود برای اجراهای عمومی را از سر می گذراند، افزود: طی روزهای آینده و همزمان با سالروز قیام خونین 29 بهمن تبریز این جشنواره برای اجرای عمومی آغاز می شود.

علوی خاطرنشان کرد: در بخش جنبی نیز چند کارگاه برای مهارت افزایی هنرمندان در نظر گرفته شده است.

وی از اجراهای ویژه برای خردسالان، پیشکسوتان و روشندلان خبر داد و افزود: اجرای موسیقی مقام برای خردسالان، پیشکسوتان و روشندلان در سه روز جشنواره خواهد بود.

گفتنی است در مراسم اختتامیه این جشنواره از دو نفر از اساتید برجسته موسیقی تجلیل خواهد شد.