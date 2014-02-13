113 هزار و 540 جلد كتاب برای كتابخانه هاي روستاي همدان خریداری شد

ارشاد استعدادي در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: يكي از اهداف كتابخانه هاي استان همدان ارتقا فرهنگ كتابخواني در روستا ها و آشنايي مردم روستاها با انواع كتاب هاي مختلف در استان همدان است.

وي با بيان اينكه در حال حاضر 17 باب كتابخانه روستايي در استان همدان فعال است، ابراز داشت: راه اندازي كتابخانه هاي عمومي در روستاها و تجهيز آنها به امكانات سخت افزاري و نرم افزاري از جمله اقداماتي بوده كه كتابخانه هاي استان همدان در برنامه خود دارد.

مدير كل كتابخانه هاي استان همدان با بيان اينكه در مجموع بيش از 113 هزار و 540 كتاب در 17 كتابخانه روستايي استان همدان در اختيار اعضا قرار دارد، عنوان داشت: ارتقا و افزايش كتابخانه هاي عمومي و افزايش جلد كتاب ها از جمله برنامه هاي كتابخانه هاي استان همدان است.

استعدادي با بيان اينكه افزايش كتابخانه ها در روستاهاي استان همدان موجب افزايش سرانه مطالعه در استان همدان مي شود، گفت: در حال حاضر در كتابخانه هاي روستا هاي استان همدان بيش از 100 هزار و 800 عنوان كتاب در اختيار اعضا قرار مي گيرد.

وي با بيان اينكه کتاب بهترین راه برای افزایش آگاهی در جامعه است، ابراز داشت: مردم می توانند با اهدا کتاب های خود فرهنگ کتابخوانی و مطالعه را در جامعه گسترش دهند.