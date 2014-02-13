عشایر ذخایر انقلاب و افتخار نظام هستند

آیت الله مصطفی علما در حاشیه دیدار سران ایلات و عشایر استان با وی، در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: 35 سال از عمر انقلاب می گذرد و برخی از گروه ها در این مدت به خوبی توانسته اند دین خود را به نظام و ولایت فقیه و انقلاب ادا کنند که یکی از آن ها عشایر هستند.

وی خاطرنشان کرد: انقلاب اسلامی ما به برکت حضور چنین نیروهای خدوم و همیشه در صحنه ای توانسته هر روز بر اقتدا خود بیفزاید و امروز به عنوان یکی از قدرت های جهانی شناخته شود.

آیت الله علما خاطرنشان کرد: عشایر گروهی پیشرو در حفظ دستاوردهای انقلاب هستند و در مدت زمانی که از پیروزی آن می گذرد هر زمان که لازم بوده در صحنه دفاع از ارزش های انقلاب حاضر بوده اند.

امام جمعه کرمانشاه افزود: این گروه معتقد به انقلاب و نظام، چه در زمان انتخابات و چه در زمان راهپیمایی ها جزو اولین اقشاری هستند که در میدان حاضر شده و با حضور پرشور و معنادار خود دشمنان انقلاب را سرجای خودشان می نشانند.

آیت الله علما یادآور شد: عشایر به فرموده امام (ره) ذخایر انقلاب هستند و نظام جمهوری اسلامی باید قدر چنین ذخایر ارزشمندی را بداند و در خدمت آن ها باشد.

وی در پایان گفت: عشایر همواره در خط امام و رهبری حرکت کرده و از اصلی ترین حامیان ولایت فقیه بوده اند و چنین قشری باید الگوی دیگران قرار گیرد.