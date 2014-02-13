بیش از 7 هزار حلقه چاه غیر مجاز در سطح زنجان وجود دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر حمید نیا ظهر در نشست ائمه جمعه استان طی گزارشی از وضعیت منابع استان افزود :این امربا توجه به توان تغذیه سفرههای آب زیرزمینی دشتها، بسیار نامطلوب وبیانگر وضعیت بحرانی منابع آبی زیرزمینی در آینده ای نه چندان دور است.

وی ادامه داد: مجموع بارندگی های استان از اول سال آبی 92-93 تا 18 بهمن ماه نسبت به سال گذشته 13 درصد کاهش و نسبت به متوسط دوره آماری حدود 8 درصد افزایش داشته است.



مدیر عامل شرکت آب منطقه ای زنجان ادامه داد: اضافه برداشت هزار و 404 حلقه چاه مجاز استان زنجان را به میزان 152 میلیون متر مکعب در شهرستان های چهارگانه زنجان ، خدابنده ، ابهر ، و خرمدره اعلام نمود.



حمیدنیا افزود: در سطح استان زنجان هفت هزار و 369 حلقه چاه غیر مجاز وجود دارد که میزان تخلیه آن هانیز 312 میلیون متر مکعب است . این امربا توجه به توان تغذیه سفرههای آب زیرزمینی دشتها، بسیار نامطلوب وبیانگر وضعیت بحرانی منابع آبی زیرزمینی در آینده ای نه چندان دور است.

حمیدنیا گفت : نحوه مصرف آب استان در بخش کشاورزی 90 درصد ،شرب و بهداشت 7درصد،صنعت وخدمات3درصد است.



مدیر عامل شرکت آب منطقه ای زنجان از افت سطح آب سفره های زیر زمینی خبر داد و افزود: دشت سجاس در طی 17 سال گذشته 8.30 متر ، دشت ابهر و خرمدره در طی 17 سال گذشته حدود 24.5 متر ، دشت قیدار طی 16 سال گذشته حدود 10 متر ، دشت گل تپه وزرین رود در طی 12 سال گذشته7.5 متر و دشت زنجان در طی 22 سال گذشته 11 متر افت سطح آب سفره های زیر زمینی داشته است ،بطوریکه حجم کل کسری مخازن مذکور، سالانه 309 میلیون متر مکعب ودرکل تاکنون به رقم 2256 میلیون مترمکعب رسیده است که این امر،زنگ خطری جدی، برای منابع آب زیر زمینی استان است.



وی در خصوص چالش های پیش روی منابع آب استان گفت : بیلان منفی آب زیرزمینی دشت ها و افت شدید سطح آب در آن ها ،افزایش بهره برداری از آبخوان ها ، تغییرات اقلیمی ، خشک سالی های مکرر و پی در پی در سال های اخیر ، تشدید وضعیت بحرانی آبخوانها ، کثرت و تعدد چاههای فاقد پروانه ، ( 80 درصد چاه های غیر مجاز و دستی کم عمق و برداشت آب کمتر از 5 لیتر در ثانیه است وتجمیع آنها عملا"غیرممکن است ) ، ابهامات قانون و آئین نامه و دستورالعمل های اجرایی و تعیین تکلیف چاههای فاقد پروانه ، کاستی های قانون در پیشگیری، مجازات و واعمال جرایم برای خسارت های مردمی در تلفات منابع آب ، عدم انسجام کافی بین دستگاه های اجرایی ، قضایی در برخورد با تخفات منابع آب زیرزمینی ، افزایش مداوم ارزش اقتصادی آب و حفر چاه های غیر مجاز و توجه کم به مسائل مذهبی ، فرهنگی ، و اجتماعی و اطلاع رسانی محدود به علت عدم تامین منابع مالی ازجمله چالشهای حوزه منابع آب استان میباشند.



مهندس حمید نیا درزمینه راهکارهای پیشنهادی نیز اظهار داشت : با صرفه جویی یک درصدر در بخش کشاورزی میتوان کل آب مورد نیاز بخشهای مهم شرب وبهداشت وخدمات وصنعت را تامین نمود وبابر قدار نمودن چاه ها ، افزایش راندمان آبیاری ، تغییر الگوی کشت و کشت محصولاتی با نیاز آبی کم وبازدهی اقتصادی بالا، توجه جدی به حفظ مراتع ، آبخیزداری ، تغدیه مصنوعی ، اصلاح قانون تعیین تکلیف چاه های غیر مجاز ، تعیین خسارات و جرایم متناسب با اثرات زیان بار بهره برداری های غیر مجاز و ایجاد شعبه تخصصی آب در دادسرا یا دادگاه ها و شعبه های خاص در ادارات منابع آب شهرستان ها میتوان گام موثری برای پیشگیری از بروز بحران وهمچنین کنترل منابع آب استان برداشت که نیاز مند هماهنگی ،انسجام وهمدلی مسئولین است.

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای زنجان ضمن اشاره به تجارب شرکت در شهرستان خدابنده که باهمدلی وهمراهی کلیه مسئولین دستگاههای اجرایی وحاکمیتی وعقیدتی شهرستان مذکور در ماههای گذشته حاصل گردیده است ،



حمیدنیا از ائمه جمعه استان زنجان درخواست کرد تابرای فرهنگ سازی و استفاده بهینه از منابع زیر زمینی که تضمین کننده ی حیات نسل آینده استان است ،حداکثر تلاش خود را بکار گرفته و از تریبونهای مقدس نماز جمعه ،اطلاع رسانی لازم برای نجات آب کشاورزی ، صنایع ، شرب و خدمات ، به انجام برسانند.



نماینده ولی فقیه و امام جمعه زنجان با بیان اینکه تاکید بر لزوم توجه حدی به حفظ منابع آب افزود: زنگ هشدار آب به صدا در آمده که نمونه آن دریاچه ارومیه است که به چشم قابل مشاهده است ولی 240 دریاچه دیگر که در زیر زمین است قابل مشاهده نیست.



حجت الاسلام علی خاتمی این یک زنگ خطری جدی برای کشور ماست و عقل و تدبیر حکم می کند که درحالیکه خشکسالی منابع آب را پیش رو داریم ،همگی وظیفه مندیم تا از بحران آب پیشگیری کنیم تا فاجعه کم آبی پیش نیاید واتفاقات حادث شده در استانهای همجواری در این استان حادث نشود.ایشان همچنین از عموم مردم استان بویژه کشاورزان ، بهر ه برداران منابع زیر زمینی که عمده ترین مصرف کنند گان این نعمت الهی هستند، استفاده بهینه و صرفه جویی در مصرف آب بخصوص در بخش کشاورزی را خواستار شدند تا دچار خشک سالی و کم آبی در استان نباشیم .