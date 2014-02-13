  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۲۴ بهمن ۱۳۹۲، ۱۳:۱۱

20 پرايد مسروقه در تبريز کشف شد

20 پرايد مسروقه در تبريز کشف شد

تبریز- خبرگزاری مهر: با تلاش ماموران کلانتري 15 تبريز، 20 دستگاه خودروي پرايد مسروقه کشف و به مالباختگان تحویل داده شد.

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس پلیس آگاهی آذربایجان شرقی پنج شنبه با اعلام این خبر در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: در پی تحقيقات علمي و تخصصي کارآگاهان 20 فقره سرقت خودرو پرايد در سطح کلانشهر تبريز کشف و به مال باختگان تحویل داده شد.

سرهنگ صابر عباس زاده ادامه داد: سارقان با مشارکت يکديگر خودروها را از محلات خلوت شناسايي و در ساعات اوليه صبح با باز کردن درب آنها با شاه کليد اقدام به سرقت مي کردند.

عباس زاده خاطر نشان کرد: پرونده های سارقان به دادسراي عمومي و انقلاب اسلامي تبريز ارسال و طرفین با قرار قانوني روانه زندان شدند.  

وی اضافه کرد: اعتياد شديد متهمين به مواد مخدر صنعتي و متزلزل بودن وضيعت خانوادگي آنها و عدم نصب دزدگير، قفل فرمان توسط شکات، معيوب بودن سوئيچ بعضي از خودروها از نکات قابل توجه اين نوع سرقت ها است.

کد مطلب 2235497

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها