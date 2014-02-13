20 پرايد مسروقه در تبريز کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس پلیس آگاهی آذربایجان شرقی پنج شنبه با اعلام این خبر در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: در پی تحقيقات علمي و تخصصي کارآگاهان 20 فقره سرقت خودرو پرايد در سطح کلانشهر تبريز کشف و به مال باختگان تحویل داده شد.

سرهنگ صابر عباس زاده ادامه داد: سارقان با مشارکت يکديگر خودروها را از محلات خلوت شناسايي و در ساعات اوليه صبح با باز کردن درب آنها با شاه کليد اقدام به سرقت مي کردند.

عباس زاده خاطر نشان کرد: پرونده های سارقان به دادسراي عمومي و انقلاب اسلامي تبريز ارسال و طرفین با قرار قانوني روانه زندان شدند.

وی اضافه کرد: اعتياد شديد متهمين به مواد مخدر صنعتي و متزلزل بودن وضيعت خانوادگي آنها و عدم نصب دزدگير، قفل فرمان توسط شکات، معيوب بودن سوئيچ بعضي از خودروها از نکات قابل توجه اين نوع سرقت ها است.