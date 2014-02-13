کارگاه آموزشی تخصصی مبلغات خرم آباد برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، کارگاه آموزشی مبلغات خرم آباد با موضوع نقش زنان در پیروزی انقلاب اسلامی ایران پیش از ظهر پنجشنبه در محل حوزه علمیه معصومیه شهرستان خرم آباد برگزار شد.

این کارگاه آموزشی با حضور مدیرکل تبلیغات اسلامی استان لرستان به مدت یک روز و با حضور 60 نفر از مبلغات برگزار شد.

حجت الاسلام سعید مهدوی امین در این کارگاه آموزشی با تاکید بر وظیفه و مسئولیت بزرگ حوزه های علمیه اظهار داشت: مراکز تربیتی، فرهنگی و مدارس زیادی در استان وجود دارد که نیازمند به حضور مبلغان هستند.

وی با بیان اینکه مبلغان و مبلغات در حوزه های علمیه باید خوب درس بخوانند و تلاش کنند، تصریح کرد: امروز حضور مبلغات در صحنه های مختلف تربیتی و فرهنگی نیاز است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان لرستان با تاکید بر اینکه تعداد زیاد خانم های مداح که سواد حوزوی ندارند و اطلاعاتی راجع به حوزه عملکردی خود ندارند تبدیل به یک معضل شده است، افزود: طلبه های خانم که درس این کار خوانده اند و اطلاعات کامل دارند باید این فضا را در دست بگیرند.

حجت الاسلام مهدوی امین با اشاره به ساماندهی 300 طلبه خانم سطح دو به بالا توسط تبلیغات اسلامی استان اظهار داشت: این طلبه ها برای حضور در مجالس مختلف و به ویژه در مراسم های ماه رمضان، ماه محرم، ایام فاطمیه و ... به کار گرفته خواهند شد.

