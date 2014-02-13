انقلاب اسلامی هویت زن ایرانی را به او بازگرداند/ ایران طلایه دار ارج نهادن به مقام زن

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سعید مهدوی امین صبح پنجشنبه در کارگاه آموزشی تخصصی مبلغات با اشاره به حضور باشکوه و میلیونی آحاد ملت ایران در راهپیمایی 22 بهمن اظهار داشت: در یوم الله 22 بهمن ماه همه اقشار جامعه حضور پیدا کردند و حقیقتا حماسه آفریدند.

وی با بیان اینکه مردم در راهپیمایی 22 بهمن مثل همیشه نشان دادند که بهترین پشتوانه برای انقلاب هستند، تصریح کرد: حضور مردم در صحنه و در کنار رهبر معظم انقلاب همواره یک پشتوانه محکم برای انقلاب و نظام بوده است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان لرستان با تاکید بر اینکه حضور جوانان در راهپیمایی 22 بهمن با نمادهای دینی، پرچم کشور و عکس رهبر فرزانه انقلاب پرشور بود، یادآور شد: همه ما باید قدر این حضور پرشور و باشکوه را بدانیم.

با پیروزی انقلاب اسلامی تحول روحی و فکری اساسی در زنان ایجاد شد

حجت الاسلام مهدوی امین در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه حضور زنان در عرصه انقلاب اسلامی ایران یک نقش انکار نشدنی است، اظهار داشت: زنان هم در رخ دادن انقلاب نقش داشتند و هم انقلاب باعث ایجاد تغییرات زیادی در فعالیتهای زنان ایران اسلامی شد.

وی با بیان اینکه با رخ دادن انقلاب اسلامی تحول روحی و فکری اساسی در زنان ایجاد شد، افزود: پیش از انقلاب فضای بی بندوباری، ابتذال، بی هویتی و ... بر جامعه زنان ما حاکم بود که البته سوغات غرب بود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان لرستان با تاکید بر اینکه پیش از انقلاب زنان تنها به عنوان یک کالای دارای تاریخ مصرف مطرح بودند، یاداور شد: در آن دوران تنها حرف از برابری زن و مرد و آزادی زنان زده می شد در حالیکه هویت اصلی زن را از او گرفته بودند.

حجت الاسلام مهدوی امین با اشاره به اینکه زن دارای هویت و شخصیت والا است و باید جایگاه او شناخته شود و برای آن ارزش گذاری شود، گفت: نمی توانیم و نباید از تفاوت های بین زن و مرد سوء استفاده کرد.

وی با بیان اینکه نقش زن در خانواده و جامعه انکار ناپذیر است، تصریح کرد: زن از دیدگاه اسلام نمونه محبت و عشق در زندگی است.

غربی ها در واقع با عملکرد خود هویت زن را از او گرفته اند

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان لرستان با تاکید بر اینکه نمی توان نقش مادری را از زن گرفت چراکه این امر خلاف طبیعت و فطرت زن است، ادامه داد: خداوند متعال با توجه به اینکه زن سرشار از روحیه عشق و محبت است و نمی تواند با دشمن درگیر شود و خلاف روحیه خود عمل کند، زن را از جهاد معاف کرده است.

حجت الاسلام مهدوی امین با اشاره به حضور زنان آمریکایی در جنگ عراق اظهار داشت: غربی ها فطرت و سرشت زن را از او گرفته اند و زن را به عنوان یک جانی و آدمکش به جنگ می فرستند.

وی یادآور شد: غربی ها در واقع با عملکرد خود هویت زن را از او گرفته اند.

ایران اسلامی طلایه دار تبیین ارزش های زن و ارج نهادن به مقام زن

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان لرستان با اشاره به اینکه انقلاب اسلامی ایران در واقع هویت زن ایرانی را به او برگرداند، اظهار داشت: اگر بحث حقوق بشر و آزادی زنان است ایران اسلامی با تبیین ارزش های زن و ارج نهادن به هویت و مقام زن طلایه دار این بحث است.

حجت الاسلام مهدوی امین با بیان اینکه زنان پیش از اسلام حق مالکیت، تصمیم گیری، حضور در اجتماع و ... را نداشتند، یادآور شد: زمانیکه پیامبر گرامی اسلام در رابطه با آزادی زنان صحبت کرد جاهلان به او خندیدند و امروز غربی ها مدعی هستند که اسلام آزادی را از زنان می گیرد.

وی با تاکید بر اینکه ایران اسلامی همواره صحنه تکریم مقام والای زنان و تاثیر آنها در دوران انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و ... بوده است، گفت: مادران شهدا، زنانی که فرزندان خود را راهی جبهه کردند و در دوران انقلاب در صفوف اول مبارزات بودند نمونه زنان موثر در جامعه و تحولات اجتماعی هستند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان لرستان با اشاره به اینکه اعجاز انقلاب را می توان در تحول فکری زنان و عملکرد آنان در تربیت فرزندان مجاهد دید، تصریح کرد: زنان ایرانی پس از انقلاب اسلامی به سمت عزت جویی، بینش سیاسی، فرهنگی، اجتماعی حرکت کردند.

انگیزه های زنان در رابطه با حضور مستمر در جریان انقلاب اسلامی

حجت الاسلام مهدوی امین با تاکید بر اینکه زنان در به وقوع پیوستن انقلاب اسلامی ایران پیشگام بودند، اظهار داشت: در دوران انقلاب اسلامی زنان بودند که اسلحه و مهمات را به مردان می رساندند.

وی تصریح کرد: تشویق مردان به حضور در میدان نبرد، ایثار جان، تربیت فرزندان مجاهد و صالح و ... نمونه های حضور زنان در جریان انقلاب اسلامی است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان لرستان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به انگیزه های زنان در رابطه با حضور مستمر در جریان انقلاب اسلامی گفت: عشق به اسلام و ارزش های اسلامی یکی از انگیزه های زنان برای حضور در صحنه انقلاب بود.

حجت الاسلام مهدوی امین با بیان اینکه استقلال و آزادی کشور یکی دیگر از انگیزه های زنان بود، تصریح کرد: کشور ما پیش از انقلاب مستقل نبود و در دست مستشاران بیگانه قرار داشت.

