مهمترین دلیل تجاری نشدن ورزش دولتی بودن آن است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی حجه الاسلام ابوترابی، نایب رییس مجلس در دومین کنفرانس علمی تخصصی اقتصاد ورزش با مهم خواندن مقوله ورزش در کشور توضیح داد: امروزه اگر بخواهیم تحلیل مسائل اجتماعی بپردازیم به طور قطع یکی از مهمترین پدیده ها ورزش است که بالاترین کارکرد اجتماعی فرهنگی را در سطح جامعه دارد.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در کنار کارکردهای مختلف ورزش کارکرد اقتصادی تعیین شده ای هم باید برای ورزش قائل بود و باید ورزش را صنعت ورزش نام نهاد چرا که امروزه سود حاصل از صنعت ورزش در دنیا بیش از 250 میلیارد دلار تخمین زده می شود؛ بنابراین باشگاههای ورزشی قبل از اینکه یک نهاد فرهنگی باشند یک نهاد اقتصادی اند.

این نماینده مردم در مجلس نهم گفت: متاسفانه در کشور ما صنعت ورزش جا نیفتاده و ما با درآمدهای حاصل از ورزش فاصله معناداری داریم.

وی افزود: مدیران دولتی و اجرایی برای ایجاد ثروت در مقوله ورزش و تبدیل ورزش به صنعت باید از مشارکت های مردمی استفاده کنند چرا که یکی از مهمترین دلایل تجاری نشدن ورزش دولتی بودن آن است.

ابوترابی فرد یادآور شد: ما در مجلس شورای اسلامی سعی در هموار کردن راه های ورود بخش خصوصی به مقوله ورزش را داریم و مدیران دولتی هم باید در این زمینه همت بگمارند.



وی افزود: البته باید توجه داشت که نباید در نظام اسلامی شاکله فرهنگی را از بدنه ورزش جدا کرده و نگاه صرف تجاری به آن داشت.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه رویکرد مجلس در بحث ورزش رونق ورزش همگانی در سراسر کشور است تاکید کرد: برای قدرتمند شدن ورزش حرفه ای و قهرمانی باید ابتدا ورزش همگانی را مورد توجه قرار داد چرا که قهرمانان ورزشی ما در سطح جامعه برمی خیزند.