10 رقم گندم و جو مقاوم به خشکی در سیستان ارایه شد

شیر علی کوهکن در گفتگو با مهر اظهار داشت: خشکسالی های اخیر موجب سوق یافتن تحقیقات به سمت گونه های مقام به خشکسالی شده است و در همین راستا نتایج تحقیقات تعداد 10 رقم گندم و جو اصلاح شده توسط این مرکز در اختیار کشاورزان قرار داده شده است.

وی گفت: تحقیقات بر روی محصولات کشاورزی و گونه های ارایه شده متناسب با نیاز منطقه و بر اساس شرایط اقلیمی صورت پذیرفته و این مرکز فعالیت خود را بر روی اصلاح و معرفی بذر بسیاری از گونه های مقام از جمله گندم، جو، دانه های روغنی و اقلام علوفه ای، سبزی و صیفی جات متمرکز ساخته است.

وی ادامه داد: مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی سیستان پس از تحقیق بر روی غلات، گونه های علوفه ای ،محصولات باغی، گیاهان دارویی و کشت های گلخانه ای اقلام سازگار را شناسایی و نتایج آن را با همکاری بخش ترویج در اختیار کشاورزان قرار می دهد.