به گزارش خبرنگار مهر، معرفی برترین های مسابقات انتخابی کاراته استان قم در حالی صورت گرفته که بر اساس برنامه ریزی هیئت کاراته قم پیکارهای انتخابی کاراته استان قم در دو بخش کاتا و کومیته به مناسبت گرامیداشت دهه مبارک فجر و سالگرد پیروزی انقلاب برگزار شد.

در این دوره از رقابت ها که در بخش کومیته ویژه رده سنی نوجوانان و رشته کاتا ویژه رده های سنی نوجوانان، جوانان، امید و بزرگسالان) برگزار شد، 110 کاراته کا از 30 باشگاه در خانه کاراته ورزشگاه راحله قم با هم به رقابت پرداختند.

رئیس هیئت کاراته استان قم در حاشیه این رقابت ها در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اهداف هیئت کاراته قم از برگزاری این رقابت‌ها تصریح کرد: این رقابت‌ها برای انتخاب اعضای تیم قم به منظور شرکت در مسابقات انتخابی تیم ملی که اسفند ماه سال جاری برگزار خواهد شد، به انجام رسید.

حسن عابدی بیان کرد: در قم نوجوانان و جوانان مستعدی از سنین پایه در رشته ورزشی کاراته فعالیت می‌کنند و خوشبختانه هر گاه طبق تقویم فدراسیون کاراته مسابقه‌ای در سطح داخلی و برون مرزی برگزار شود، نگرانی خاصی در اعزام یک تیم قوی و منسجم نداشته ایم.

وی یاد آور شد: یقینا به این دوره از مسابقات نیز تیمی بسیار قوی و آماده اعزام می‌کنیم، چرا که مربیان فعال و پرتلاش کاراته استان با توجه به وجود کاراته کاهای توانمند و مستعد در قم، می‌توانند با بهترین نفرات راهی جدال با حریفان شوند.

عابدی در پایان به موفقیت‌های کاراته قم از ابتدای سال تا کنون،‌ اشاره کرد و عنوان داشت: در سال جاری کسب مدال از مسابقات مختلف داخلی و برون مرزی توسط کاراته کاهای افتخار آفرین و مستعد قم نصیب ورزش و کاراته قم شده است.

برترین های رده های سنی مختلف کاتا انتخابی قم:

رده سنی نوجوانان: علیرضا خدری (باشگاه شهید زین الدین)

رده سنی جوانان: حسن توحیدی (باشگاه قفنوس)

رده سنی امید: محمدمعین ابوالحسنی(باشگاه شهید زین الدین)

رده سنی بزرگسالان: مهدی طاهری (باشگاه شهید بیطرفان)