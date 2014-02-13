دستگیری 9 صیاد و شکارچی در میانکاله

رضا احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از این تعداد هفت صیاد غیرمجاز بودند که از آنان سه عدد یدک کش، دو دستگاه موتورسیکلت، سه دستگاه قایق موتوری و یک ستگاه تراکتور کشف شد و کومه های غیرمجاز تخریب شد.

وی اظهار داشت: همچنین دو شکارچی متخلف نیز در پناهگاه حیات وحش میانکاله دستگیری شدند که از آنان 26 قطعه پرندگان و 100 رشته دام صیادی کشف و ضبط شد.

احمدی با اشاره به وقوع آتش سوزی در پناهگاه حیات وحش میانکاله بیان داشت: این آتش سوزی که بصورت پراکنده در چهار قسمت اراضی شرقی رخ داده بود با تلاش ماموران مهار شد ولی به پنج هکتار از اراضی خسارت زد.