۲۴ بهمن ۱۳۹۲، ۱۳:۳۴

احمدی خبر داد:

دستگیری 9 صیاد و شکارچی در میانکاله

بهشهر - خبرگزاری مهر: رئیس اداره حفاظت محیط زیست بهشهر گفت: در هفته جاری 9 صیاد و شکارچی متخف در تالاب و پناهگاهش حیات وحش میانکاله دستگیر شدند.

رضا احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از این تعداد هفت صیاد غیرمجاز بودند که از آنان سه عدد یدک کش، دو دستگاه موتورسیکلت، سه دستگاه قایق موتوری و یک ستگاه تراکتور کشف شد و کومه های غیرمجاز تخریب شد.

وی اظهار داشت: همچنین دو شکارچی متخلف نیز در پناهگاه حیات وحش میانکاله دستگیری شدند که از آنان 26 قطعه پرندگان و 100 رشته دام صیادی کشف و ضبط شد.

احمدی با اشاره به وقوع آتش سوزی در پناهگاه حیات وحش میانکاله بیان داشت: این آتش سوزی که بصورت پراکنده در چهار قسمت اراضی شرقی رخ داده بود با تلاش ماموران مهار شد ولی به پنج هکتار از اراضی خسارت زد.

