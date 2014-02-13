۲۴ بهمن ۱۳۹۲، ۱۳:۳۳

در رقابتهای بین المللی ووشو/

تیم ووشو جمهوری اسلامی ایران بر سکوی قهرمانی جام صلح و دوستی ایستاد

زاهدان-خبرگزاری مهر: تیم ووشو جمهوری اسلامی ایران در نخستین دوره مسابقات بین المللی ووشو با عنوان جام صلح و دوستی در ایرانشهر به مقام نخست دست یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، در نخستین رقابت های بین المللی ووشو که با عنوان جام صلح و دوستی و به میزبانی شهرستان ایرانشهر در جنوب سیستان و بلوچستان برگزار شد تیم دانشگاه ولایت از جمهوری اسلامی ایران توانست به مقام قهرمانی این مسابقات دست پیدا کند.

در این رقابت ها که به مدت دو روز و با حضور 7 تیم و 77 ورزشکار از کشورهای افغانستان، هندوستان و استان های کرمان، هرمزگان و سیستان و بلوچستان در شهرستان ایرانشهر برگزار شد تیم دانشگاه ولایت از جمهوری اسلامی ایران توانست با کسب بیشترین نتیجه مقام نخست این رقابت ها را به خود اختصاص دهد.

رییس هیئت ووشو سیستان و بلوچستان در حاشیه این رقابت ها در گفتگو با مهر ضمن ابراز رضایت از سطح برگزاری این رقابتها اظهار داشت: در این رقابت ها دانشگاه ولایت با مجموع 68 امتیازمقام نخست، تیم ووشو افغانستان با 40 امتیاز مقام دوم و تیم ووشو کشور پاکستان با کسب 23 امتیاز مقام سوم این دوره از رقابت ها را به خود اختصاص دادند.

عباس شیبک ادامه داد: در این رقابت ها تیم دوم سیستان و بلوچستان نیز توانست با کسب 21 امتیاز مقام چهارم نخستین رقابت های بین المللی ووشو جام صلح و دوستی را به خود اختصاص دهد.

