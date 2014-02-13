شکوفایی مهارت ها هدف برگزاری مسابقات ملی مهارت است

به گزارش خبرنگار مهر، رسول شمشادی ظهر پنجشنبه در نشستی خبری که در اداره کل آموزش فنی و حرفه ‌ای استان برگزار شد، افزود: شناسایی و معرفی افراد ماهر و نخبه به صنایع و بنگاه ‌های اقتصادی، ترویج و ارتقای فرهنگ مهارت ‌آموزی، ارتقای سطح استانداردهای آموزش مهارت در کشور و ایجاد فرصت مناسب برای تبادل اطلاعات فنی و تجارب حرفه ‌ای میان جوانان از دیگر اهداف برگزاری مسابقات ملی مهارت است.

وی همچنین اظهار داشت: چهارمین مرحله آزمون ادواری سراسری در سال جاری نیز جمعه بیست و پنجم بهمن ماه با حضور هزار و 499 شرکت کننده در استان که 89.4 در صد آن را آقایان و 10.6 درصد آن را بانوان تشکیل می‌دهند در سه بخش صنعت، کشاورزی و خدمات برگزار خواهد شد.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ ای گیلان با بیان اینکه چهارمین مرحله آزمون ادواری سراسری در 13 رشته با 31 حرفه برگزار خواهد شد، ادامه داد: این آزمون به صورت همزمان با سراسر کشور طی چهار شیفت متفاوت در 17 حوزه امتحانی استان برگزار می ‌شود.

وی با اشاره به اینکه نتایج این آزمون یک هفته بعد اعلام خواهد شد، گفت: شرکت کنندگان می ‌توانند برای آگاهی از نتایج این آزمون به پایگاه اینترنتی http://advari.irantvto.ir از تاریخ بیست و ششم بهمن ماه تا سیزدهم اسفندماه سال جاری مراجعه کنند.

شمشادی افزود: فناوری اطلاعات، الکترونیک، کشاورزی، مراقبت‌های زیبایی، عمران، طراحی و دوخت، مکانیک، صنایع چوب، ابزار دقیق، تأسیسات، اتو مکانیک و برق رشته‌ های چهارمین مرحله آزمون ادواری سراسری را شامل می شود.

وی با تأکید بر اینکه آزمون‌ های این مرحله مربوط به متقاضیان آزادی است که تنها در آزمون شرکت می‌ کنند ، اظهار داشت: این متقاضیان در صورت قبولی گواهینامه مهارت دریافت خواهند کرد و می ‌توانند از مزایای آن در اخذ تسهیلات از بانک ‌ها، اخذ دیپلم شاخه کاردانش و مزایای بیمه استفاده‌ کنند.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ‌ای گیلان ادامه داد: همچنین مسابقات آزاد ملی مهارت برای نخستین بار در کشور در رشته جوشکاری در دو مرحله کتبی و عملی برگزار خواهد شد.

وی با بیان اینکه ثبت ‌نام از متقاضیان در رشته جوشکاری از طریق پایگاه اینترنتی http://advari.irantvto.ir انجام خواهد شد، گفت: متقاضیان از بیست و ششم بهمن ماه تا سیزدهم اسفندماه سال جاری می‌ت وانند برای شرکت در این آزمون ثبت نام کنند.

شمشادی با تأکید بر اینکه تمامی افرادی که دارای مهارت جوشکاری هستند بدون شرط سنی می‌توانند در این مسابقات شرکت کنند، افزود: این مسابقات در سه گروه جوشکاری در فرایند قوس الکتریکی، گاز آرگون و سی.او.دو در 23 اسفندماه سال جاری برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به امتیازات و تسهیلات برگزیدگان مرحله کشوری مسابقات ملی مهارت یادآور شد: استفاده از نفرات برتر کشوری عنوان سرباز مربی، تسهیلات نظام ‌وظیفه برای دانش ‌آموختگان مقطع کارشناسی و بالاتر، کمک هزینه عمره مفرده، اعتبار نوآوری و شکوفایی در سطح سه و اعزام نفرات برتر به مسابقات جهانی 2015 برزیل از جمله امتیازات برگزیدگان در این مسابقات است.