به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس جواد دلاوری در جلسه شوراي تأمين مسكن استان قم که با حضور مهندس مهرآبادي قائم مقام وزير راه و شهرسازي و مديران كل دستگاه‌هاي اجرايي در استانداري قم تشكيل شد، مسكن مهر را يكي از پروژه‌هاي بزرگ كشور عنوان كرد و گفت: استان قم در زمينه احداث و واگذاري مسكن مهر در كشور يكي از استان‌هاي پيشتاز است و تاكنون بيش از 30 هزار واحد در 7 نوبت به متقاضيان كه عمدتاً از اقشار كم درآمد جامعه هستند واگذار شده است.

وي افزود: با توجه به سياست دولت تدبير و اميد در تكميل و واگذاري مسكن مهر ثبت نام شده، 11 هزار واحد باقي مانده نيز پايان سال آينده با جديت آماده و به مردم واگذار خواهد شد.

معاون استاندار قم با اشاره به پايان پرونده مسكن مهر در سال آينده در استان قم از واگذاري سه هزار واحد مسكن مهر تا پايان سال 92 در شهر قم خبر داد و گفت: لازم است دستگاه‌هاي ذيربط بويژه دستگاه‌هاي خدمات رسان اقدامات و پيگيري‌هاي لازم را در مدت زمان كم باقي مانده انجام دهند.

دلاوری بيان داشت: تأمين زيرساخت‌ها در مناطق مختلف پرديسان به خوبي انجام شده كه اميدواريم در زمينه اقدامات روبنايي و بويژه ايجاد خطوط حمل و نقل همگاني كه از ضروريات محلات مسكن مهر است وساير پروژه‌هاي برنامه ريزي شده تكميل و در چرخه خدمت رساني به مردم قرار گيرد.

در اين جلسه مهندس مهرآبادي قائم مقام وزير راه و شهرسازي از تشكيل يك كارگروه ويژه براي پيگيري مسايل پروژه‌هاي مشكل دار مسكن مهر متشكل از معاونين وزارتخانه‌هاي راه و شهرسازي، نيرو و نفت خبر داد و گفت: اين كارگروه با تشكيل جلسات هفتگي مشكلات پروژه‌هاي مسكن مهر را پيگيري و مرتفع مي‌نمايد.

وي وضعيت پيشرفت مسكن مهر استان قم را مثبت ارزيابي كرد و گفت: تعامل و همكاري خوبي براي انجام كارها در استان وجود دارد و استان قم در اين زمينه از پيشرفت بسيار مناسبي برخوردار است.

