۲۴ بهمن ۱۳۹۲، ۱۴:۲۲

نصیری:

مشکلات واحدهای صنعتی ایلام رفع می شود

ایلام - خبرگزاری مهر: مدیر کل صنعت، تجارت و معدن استان ایلام گفت: مشکلات واحدهای صنعتی ایلام رفع می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، یارالله نصیری ظهر پنجشنبه در جمع صنعتگران ایلامی از سهم ناچیز استان در بخش صنعت – معدن وتجارت گله کرد و پیشنهادهایی به مسئولان استان داد.

وی افزود: یکی از موضوع های محرکه استان که برای ایجاد اشتغال، کاهش نرخ بیکاری و ارتقاء سطح درآمدی مردم می تواند موثر باشد باید مدیراز کارآمدی لازم برخوردار باشد.

این مسئول بیان داشت: سازمان صنعت – معدن وتجارت با دو متغیر کار می کند که تمام زندگی مردم را تحت تاثیر قرار می دهد و این دو متغیر تولید و قیمت است .

نصیری گفت: در طول زمان توسعه استان تاکنون واحدهای صنعتی فعال شدند و به مشکل برخورد کرده اند.

نصیری پور افزود: یکی از کارهایی که در اولویت است و برای بنده اهمیت دارد رفع مشکل واحدهای صنعتی نیمه فعال در استان است.

