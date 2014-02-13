نیازهای مازندران شناسایی شود

به گزارش خبرنگار مهر، حسن خیریانپور ظهر پنجشنبه در مراسم معارفه دو مدیرکل دفتر معاونت توسعه مديريت و منابع انساني استاندار افزود: برای دستیابی به اهدفا ذکر شده موضوع پژوهش باید در سیستم اداری مورد توجه قرار گیرد.

وی با تاکید بر شناسایی اولویتها و نیازهای استان یادآورشد: در این راستا کار پژوهشی باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد و نیروهای انسانی باید به سلاح دانایی مجهز شوند.

وی عنوان کرد: کار پژوهشی گسترده برای شناخت مجهولات حوزه های مختلف امری ضروری است و باید از فرصتها نهایت بهره را برد.

خیریانپور یادآورشد: فعال سازی کمی و کیفی شورای اداری استان، شناسایی نقاط ضعف و قوت سیستم اداری و اجرای مکانیزم دقیق جذب نیرو از مهمترین وظایف دفتر منابع انسانی و تحول اداری استانداری است.

معاون استاندار مازنردان در بخشی از سخنانش با قدردانی از حضور باشکوه مردم استان در راهپیمایی 22 بهمن یادآورشد: استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی بزرگترین دستاورد نظام مقدس اسلامی است.

وی افزود: امروز ایران اسلامی به رغم همه تحریمها با دیپلماسی فعال، روز به روز در عرصه بین المللی مسیر تعالی را طی می کند و بر پایه مشروعیت الهی و مقبولیت عمومی استور است.

سيد مجتبي شريف زاده به عنوان مديركل دفتر منابع انساني و لطف الله آجداني به سمت مديركل دفتر آموزش و پژوهش استانداري مازندران معرفي شدند.