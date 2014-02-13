علیرضا وفایی در گفتگو با خبرنگار مهر، تصریح کرد: بازی با تیم فوتسال پتروشیمی ماهشهر برای ماهان تندیس قم از حساسیت بالایی برخوردار است زیرا برای تداوم روند صعودی خود در جدول رده بندی لیگ باید به پیروزی در خانه ادامه بدهیم.



وی افزود: بازی خانگی این هفته با تیم فوتسال پتروشیمی ماهشهر از حساسیت بسیار بالایی برخوردار است و ما باید سه امتیاز این بازی را در خانه حفظ کنیم تا اختلاف خود با تیم های بالاتر در جدول رده بندی را کاهش بدهیم.



ملی پوش ماهان تندیس قم بیان داشت: ما در دیدار رفت به دلیل اینکه تصور می کردیم پیروزی آسانی برابر تیم پتروشیمی ماهشهر کسب می کنیم سختی های زیادی را تحمل کردیم اما حالا خوب می دانیم که تیم پتروشیمی برای جدایی از انتهای جدول خطرناک بازی می کند و باید مراقب این تیم باشیم.



وی ادامه داد: البته این بازی هم همانند سایر بازی‌ها سه امتیاز دارد و هر تیمی که بهتر از موقعیت‌های خود استفاده کند تیم پیروز میدان خواهد بود ولی ما بعد از باختی که به صورت اتفاقی در تبریز برابر تیم شهرداری متحمل شدیم باید از این بازی سه امتیاز را بگیریم.



وفایی افزود: در تمرینات این هفته روش‌های مختلف گلزنی را مرور خواهیم کرد و امیدوارم در این مسابقه با ارائه بازی هماهنگ، حمایت تماشاگران قمی و استفاده از موقعیت‌های گلزنی مقابل تیم فوتسال پتروشیمی ماهشهر به نتیجه دلخواه دست یابیم.



ملی پوش تیم فوتسال ماهان تندیس قم تصریح کرد: حمایت هواداران خونگرم تیم در این مسابقه نقش بسزایی در اعتماد به نفس بازیکنان تیم ماهان تندیس قم دارد بنابراین از همه آنها می‌خواهیم در این دیدار فقط و فقط از تیم ماهان تندیس حمایت کرده و سبب دلگرمی بازیکنان شوند.



وی عنوان داشت: با توجه به شناختی که از تیم حریف و بازیکنان این تیم داریم، در این بازی به هیچ عنوان رو به بازی احساسی نمی‌آوریم و از ابتدای بازی به فکر حفظ دروازه و نزدیک شدن به دروازه حریف با حملات جدی برای کسب سه امتیاز خواهیم بود.



وفایی که در بازی خانگی قبل ماهان تندیس قم مقابل تیم دبیری تبریز موفق به زدن دو گل از پنج گل ماهان تندیس قم شد، تاکید کرد: با انگیزه بالا در این مسابقه برای ماهان تندیس بازی خواهم کرد تا نقش کوچکی در موفقیت تیم ماهان تندیس در این دیدار خانگی داشته باشم.



وی اظهار داشت: می خواهم با ارائه بهترین بازی خود در دیدار خانگی با تیم فوتسال پتروشیمی ماهشهر، برای ماهان تندیس گلزنی کرده و با روحیه ای خوب به اردوی تیم ملی فوتسال امید بروم و انشاءالله برای جام ملت های سال آینده یکی از ملی پوشان تیم ملی بزرگسالان باشم.



گلزن ملی پوش تیم فوتسال ماهان تندیس قم در بخش پایانی صحبت های خود به بازی جام حذفی که روز دوشنبه بین ماهان تندیس قم و شاهین کرمانشاه برگزار شد نیز اشاره کرد و افزود: در بازی با نماینده کرمانشاه به نظر من بازیکنان ما با ارائه بهترین بازی خود در این دیدار نشان دادند به راحتی می توانند در مقابل پتروشیمی ماهشهر نیز بازی کرده و انشاءالله از این بازی خانگی سه امتیاز را کسب کنیم.



گفتنی است: مسابقه تیم‌های فوتسال ماهان تندیس قم و پتروشیمی ماهشهر از هفته هشتم از دور برگشت مسابقات پانزدهمین دوره لیگ دسته برتر فوتسال باشگاه‌های کشور جمعه این هفته به میزبانی ماهان تندیس قم در سالن 2 هزار نفری شهید حیدریان قم برگزار می‌شود.