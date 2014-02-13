دستگاه قضایی خط مقدم مبارزه با مفاسد است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی گفت: سلامت در دستگاه قضایی ضروری است و این سلامت هم سلامت جسم را در بر می گیرد و هم سلامت سلوک و رفتار کارکنان را شامل می شود.

حجت الاسلام رئیسی با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری بر خروجی دستگاه قضائی بیان داشت: دستگاه قضایی نقش زیادی در کارآمدی برای نظام جمهوری اسلامی دارد و کارآمدی دستگاه قضایی باعث افزایش اعتماد مردم به نظام و دستگاه قضایی می شود.

معاون اول قوه قضائیه در ادامه با بیان اینکه اگر در بحث نیروی انسانی بومی سازی نکنیم، بعدا با درخواست های نقل و انتقالات مواجه می شویم، افزود: بحث بومی سازی بصورت جدی در تقسیم قضات مد نظر است و اقداماتی در این زمینه شده است.

وی تصریح کرد: مصونیت دستگاه قضایی بسیار مهم است و این مصونیت در پرتو تذکر و مراقبت از مجموعه خواهد بود.

حجت الاسلام رئیسی تاکید کرد: جابجایی قضات بر اساس پیشنهاد روسای کل در استانها صورت می گیرد و حقوق و مزایای قضات در سراسر کشور یکی است و با هم تفاوت ندارد.

وی در ادامه افزود: با آمدن نیروهای جدید باید گردش نیرو اتفاق بیفتد تا نیروها بتوانند سمت های جدید را احراز و از تجربیاتشان استفاده کرد و نباید نیرو را در یک پست و سمت چند سال نگه داشت .

این مقام عالی قضایی در پایان با اشاره به سمتی که بازپرس ویژه قتل دارد، تصریح کرد: در بعضی مواقع نمی توان بعضی از نیروهای متخصص را جابجا کرد و این فرد باید سالها در این پست باقی بماند لذا باید حق ارتقا و افزایش حقوق او را در نظر گرفت و پرداخت کرد.