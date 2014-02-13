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۲۴ بهمن ۱۳۹۲، ۱۴:۲۶

هفتمین نمایشگاه تخصصی فناوری اطلاعات و ارتباطات مازندران افتتاح شد

هفتمین نمایشگاه تخصصی فناوری اطلاعات و ارتباطات مازندران افتتاح شد

ساری - خبرگزاری مهر: هفتمین نمایشگاه تخصصی فناوری اطلاعات و ارتباطات مازندران با حضور 27 شرکت در محل پارکینگ شهرداری ساری واقع در خیابان فرهنگ این شهر افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، عباس رمدانی ظهر پنجشنبه در مراسم افتتاحیه هفتمین نمایشگاه تخصصی فناوری اطلاعات و ارتباطات مازندران که در محل سالن اجتماعات سرپرستی بانک مسکن مازندران  برگزار شد ضمن تبریک ایام مبارکه دهه فجر و با بیان اینکه دوباره مردم بزرگ ایران در 22بهمن ماه  از امتحان بزرگی که در پیش داشتند سربلند بیرون آمدند اظهار داشت: هفتمین نمایشگاه تخصصی فناوری اطلاعات و ارتباطات مازندران که به همت سازمان نظام صنفی استان و اتحادیه صنف رایانه ای  ساری در پارکینگ شهرداری ساری به مساحت 1800متر مربع برگزار شد شامل 60 غرفه بوده و 27شرکت که در زمینه های؛ فن آوری اطلاعات و ارتباطات، نرم افزار، سخت افزار ، شبکه و امنیت فعالیت می کنند از داخل استان و خارج از استان در این نمایشگاه شرکت کردند.

وی ضمن تشکر و قدردانی از همکاری استانداری مازندران ، سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، شهرداری ساری ، معاون خدمات شهری و تمامی نهاد ها و دستگاه ها گفت:  همچنان که می دانیم معضل بزرگ استان نداشتن یک سایت نمایشگاهی است  بطوریکه برگزاری نمایشگاه "آی تی" در این فضا و پارکینگ شهرداری  در شان عزیزان این عرصه نیست.

دبیر سازمان نظام صنفی رایانه ای استان مازندران با مروری بر زحماتی که استاندار و معاونینش در آغازین روزهای بحران برف در غرب استان متحمل شدند  گفت: اگرچه اکثر استانداران سیاسی هستند ولی از  استاندار مازندران به عنوان نیروئی عملیاتی انتظار داریم  مرکز نمایشگاهی ساری در دوران استانداری ایشان  احداث شود.

وی اظهار داشت: شرکتهای فعال در نمایشگاه در زمینه های فن آوری اطلاعات و ارتباطات، نرم افزار، سخت افزار ، شبکه و امنیت در داخل و خارج استان مازندران فعالیت می کنند.

کد مطلب 2235556

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