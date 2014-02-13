هفتمین نمایشگاه تخصصی فناوری اطلاعات و ارتباطات مازندران افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، عباس رمدانی ظهر پنجشنبه در مراسم افتتاحیه هفتمین نمایشگاه تخصصی فناوری اطلاعات و ارتباطات مازندران که در محل سالن اجتماعات سرپرستی بانک مسکن مازندران برگزار شد ضمن تبریک ایام مبارکه دهه فجر و با بیان اینکه دوباره مردم بزرگ ایران در 22بهمن ماه از امتحان بزرگی که در پیش داشتند سربلند بیرون آمدند اظهار داشت: هفتمین نمایشگاه تخصصی فناوری اطلاعات و ارتباطات مازندران که به همت سازمان نظام صنفی استان و اتحادیه صنف رایانه ای ساری در پارکینگ شهرداری ساری به مساحت 1800متر مربع برگزار شد شامل 60 غرفه بوده و 27شرکت که در زمینه های؛ فن آوری اطلاعات و ارتباطات، نرم افزار، سخت افزار ، شبکه و امنیت فعالیت می کنند از داخل استان و خارج از استان در این نمایشگاه شرکت کردند.



وی ضمن تشکر و قدردانی از همکاری استانداری مازندران ، سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، شهرداری ساری ، معاون خدمات شهری و تمامی نهاد ها و دستگاه ها گفت: همچنان که می دانیم معضل بزرگ استان نداشتن یک سایت نمایشگاهی است بطوریکه برگزاری نمایشگاه "آی تی" در این فضا و پارکینگ شهرداری در شان عزیزان این عرصه نیست.



دبیر سازمان نظام صنفی رایانه ای استان مازندران با مروری بر زحماتی که استاندار و معاونینش در آغازین روزهای بحران برف در غرب استان متحمل شدند گفت: اگرچه اکثر استانداران سیاسی هستند ولی از استاندار مازندران به عنوان نیروئی عملیاتی انتظار داریم مرکز نمایشگاهی ساری در دوران استانداری ایشان احداث شود.

وی اظهار داشت: شرکتهای فعال در نمایشگاه در زمینه های فن آوری اطلاعات و ارتباطات، نرم افزار، سخت افزار ، شبکه و امنیت در داخل و خارج استان مازندران فعالیت می کنند.