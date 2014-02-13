توسعه متوازن شهر شیراز اولویت باشد

به گزارش خبرنگار مهر، خلیل رضاییان ظهر پنجشنبه در مراسم افتتاح پروژه های شهرداری شیراز، گفت: شهر شیراز از نظر طولی و مساحت متناسب با جمعیت کنونی نیست به همین دلیل باید در خدمات رسانی توجه ویژه ای انجام شود.

وی تصریح کرد: سطح اشغال این شهر زیاد است و در مباحث خدمات رسانی هزینه زیادی را به شهرداری تحمیل می کند اما این افزایش هزینه نباید مانع از خدمات رسانی متناسب و با اعتدال باشد.

معاون عمرانی استاندار فارس با بیان اینکه خوشبختانه امروز پروژه های بزرگ توسط مهندسین فارسی اجرایی می شود، افزود: تقاطع سه سطحی بصیرت از جمله پروژه هایی است که باعث افتخار مردم شیراز است زیرا توسط مهندسین و نیروی انسانی فارس ساخته شده است.

رضاییان ادامه داد: طی سه سال گذشته زمزمه های فراوانی به گوش رسید که مسئول این پروژه فارسی نیست اما همگان می دانند که این پروژه که از سرعت و دقت مناسبی برخوردار بود با مدیریت شهرداری و حمایت شورای شهر شیراز ساخته شد.

وی تاکید کرد: اعتبارات عمرانی که شورای شهر شیراز برای سال آینده شهرداری مصوب کرده بسیار بالاتر از مجموعه اعتبارات عمرانی است که در سال 92 از منابع عمومی به استان فارس تعلق گرفت.

معاون عمرانی استاندار فارس تصریح کرد: البته شهر شیراز تنها متکی به این درآمد نمی تواند باشد بنا بر این در کنار مدیریت و مجموعه توانایی که دارد باید از پتانسیل های خود نیز استفاده کند.

رضاییان افزود: پتانسیل های خوب مذهبی، میراثی و طبیعی می تواند جاذبه برای بخش سرمایه گذاری داشته باشد که باید با دستورالعمل مدون راه را به طور شفاف و پرهیز از رانت برای حضور سرمایه گذاران مشخص کرد.

وی تاکید کرد: البته باید از ظرفیت های تشکل های مختلف موجود در استان فارس از جمله سازمان نظام مهندسی نیز استفاده های مناسب برد و به طور حتم نیز این همکاری و اتحاد در شهر شیراز می تواند موفقیت های فراوانی به همراه داشته باشد.