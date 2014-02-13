دستگاه های دولتی رویکرد دینی داشته باشند

به گزارش خبرگزاری مهر، شهردار و اعضاء شورای شهر خاکعلی ظهر پنجشنبه با حجت‌الاسلام علی اکبری امام جمعه شهر خاکعلی دیدار و گفتگو کردند.

حجت‌الاسلام علی اکبری در این دیدار اظهارداشت: انقلاب اسلامی ایران و حاکمیت ولایت فقیه، اساس دینی قرن معاصر بود.

امام جمعه شهر خاکعلی بیان کرد: در حاکمیت دینی، شهرداری یک نهاد صرفا خدماتی نیست بلکه دستگاه های دولتی در جمهوری اسلامی باید رویکرد دینی و اخلاقی داشته باشند.

وی افزود: شهرداریها باید با استفاده از ظزفیت های مختلف خود زمینه رشد و تعالی فرهنگ دینی را در شهرها افزایش دهند.

امام جمعه شهر خاکعلی، انقلاب اسلامی ایران را نعمت بزرگ خداوند متعال دانست و یادآورشد: باید قدردان این نعمت و حاکمیت ولایت فقیه بود.



در ادامه این دیدار شهردار خاکعلی به ارائه گزارشی از آخرین وضعیت این شهرداری پرداخت.

حجت‌الاسلام علی اکبری همچنین در مراسم افتتاح پایگاه بسیج مقاومت پیشکسوتان شهر خاکعلی اظهارداشت: وجود 190 رزمنده بخش بشاریات شهرستان آبیک به عنوان پیشکسوتان بسیجی سند افتخار نظام اسلامی محسوب می‌شوند.

وی فرهنگ ایثار و شهادت را فرهنگ مقاومت و تعالی کشور ذکر کرد و افزود: فرهنگ بسیج و جبهه و ایثار و شهادت باید در جامعه نشر و گسترش یابد تا بتوان بهتر و بیشتر در برابر دشمنان نظام ایستادگی و با آنان مبارزه کرد.

امام جمعه شهر خاکعلی بزرگ‌ترین مانع بر سر راه تمدن لیبرال سرمایه‌داری غرب را وجود فرهنگ بسیج و فرهنگ ایثار و شهادت در نظام اسلامی دانست و اضافه کرد: مسئولان باید از ظرفیت بی‌نهایت بسیج به نحو مطلوب استفاده کنند.

حجت الاسلام اکبری ناکارآمدی و کاهش اثرگذاری بسیج را از برنامه‌های دشمن بیان کرد و افزود: فرهنگ بسیج می‌تواند در برون‌رفت از مشکلات جامعه بسیار راهگشا و مؤثر باشد.

همچنین پایگاه مقاومت بسیج روستای مورآباد از توابع بخش بشاریات شهرستان آبیک نیز با حضور حجت‌الاسلام علی اکبری امام جمعه شهر خاکعلی، حمزه برین فرمانده سپاه ناحیه شهرستان آبیک، مسئولان و بسیجیان به بهره‌برداری رسید.

حجت‌الاسلام علی اکبری همچنین در جلسه شورای اداری شهرستان آبیک اظهارداشت: مسئولان با تخصص و تعهد می‌توانند مدیریتی کارآمد و مفید داشته باشند.

وی افزود: مسئولان باید در انجام مسئولیت خود رضایت الهی را در نظر داشته و به مردم خدمت کنند.

امام جمعه شهر خاکعلی ادامه داد: به برکت دکترین انقلاب اسلامی، ایده‌ها و شیوه‌های متنوعی در فضای فکری و فرهنگی کشور حاکم است که مسئولان باید از آن بهره بگیرند.

حجت الاسلام اکبری بیان کرد: مسئولان باید با مدیریت جهادی در راستای تحقق جامعه مهدوی و الهی گام‌های مؤثری بردارند زیرا مدیریت تقوا، محوری جامع بین تخصص و تعهد است.