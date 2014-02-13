صدور كارت ملي هوشمند در يزد آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، سيد محمد طباطبايي، ظهر پنجشنبه در مراسم افتتاح طرح كارت ملي هوشمند در استان يزد اظهار داشت: از اين پس صدور كارت ملي براي افراد 15 سال به بالا به صورت هوشمند انجام مي شود.

وي با بيان اينكه با توجه به مدت اعتبار كارتهاي ملي قبلي تا سال 1394 است، عنوان كرد: امسال و سال آينده، فراخوان عمومي براي دريافت كارت ملي هوشمند انجام نمي شود اما افرادي كه مشخصات هويتي آنها تغييري داشته است، كارت ملي خود را به صورت هوشمند دريافت مي‌ كنند.

طباطبايي تصريح كرد: افرادي كه كارت ملي آنها مفقود شده نيز پس از درخواست براي دريافت المثني، كارت ملي معمولي و مانند گذشته دريافت مي كنند.

مديركل ثبت احوال استان يزد عنوان كرد: در مجموع، بر اساس مصوبه هیئت وزیران، کارت‌ های ملی قدیمی و کنونی تا پایان سال 94 تمدید شده و كارت هاي هوشمند براي افراد جديد صادر مي شود و از سال 94 به بعد،‌ فراخوان عمومي در اين زمينه داده مي شود.

طباطبايی عنوان كرد: براي صدور كارت هوشمند ملی، همه ادارات ثبت احوال و يك دفتر پیشخوان دولت در خیابان ایرانشهر یزد مجهز به سامانه اخذ درخواست از مردم شده‌اند و کسانی که به سن 15 سال تمام رسیده و یا افرادی که در شناسنامه و کارت ملی آنان تغییر مشخصاتی ایجاد می‌شود، می‌توانند با مراجعه به پایگاه‌های ذکر شده، پیش ثبت ‌نام کنند.

وي ادامه داد: پس از انجام مرحله پيش‌ ثبت ‌نام، اطلاعات این افراد با پایگاه جمعیتی تطبیق داده و کد رهگیری دریافت مي‌شود و در مرحله بعدی با گرفتن اثر انگشت، زمانی برای مراجعه براي تحویل کارت به آنان داده می‌شود.

طباطبايی پروژه کارت هوشمند ملی را از دستاوردهای علمی و فناوری انقلاب اسلامی دانست و گفت: تا به امروز شناسایی ایرانیان در فضای حضوری و فیزیکی با داشتن کارت ملی انجام می‌شد، اما از مزیت‌های مهم کارت هوشمند ملی، شناسایی افراد در فضای مجازی است.

وی امکان امضای دیجیتال، تصدیق هویت در فضای مجازی، امنیت بالا از لحاظ فیزیکی و امنیتی، جلوگیری از تعدد کارت‌ها، امکان دسترسی به اطلاعات موجود در کارت بر حسب مجوزهای دسترسی و ارائه خدمات مختلف در دولت الکترونیک را از دیگر مزایای کارت هوشمند ملی دانست.