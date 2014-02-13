تندرستی بیماران کلیوی زنجان با ورزش یوگا

به گزارش خبرگزاری مهر، یوگا هماهنگی بین ذهن، جسم و روح است و یک ابزار درمانی محسوب می‌شود و کمک می‌کند تا انسان از وضعیت بدنی خود آگاه شده و انعطاف‌پذیری بدن را به دنبال دارد. یوگا در لحظه استرس، آرامش را به ارمغان می‌آورد و اولین دلیل کسانی که به کلاس‌های یوگا می‌آیند، به دست آوردن انرژی بیشتر، شادابی و آرامش است.



در طی انجام وضعیت‌های یوگا، ماهیچه‌ها تحریک، منبسط و منقبض شده و انعطاف‌پذیر و قوی می‌شوند. تمرین منظم یوگا مانند تمام فعالیت‌های جسمی دیگر، روند بی‌آهک شدن استخوان‌ها (پوکی استخوان) را کند می‌کند. یوگا تمام عناصر برای بهبود ظرفیت تنفس را در اختیار دارد و آن‌ها را به جریان می‌اندازد؛ به همین ترتیب و خصوصاً با کاهش ضربان قلب، عملکرد قلب و عروق را نیز بهبود می‌بخشد.



تأثیر یوگا بر عروق، سهیم بودن در کاهش فشارخون است و یوگا با بازگرداندن جریان خون از عضوهای پایینی، گردش خون را تسهیل می‌کند. یوگا شمای کلی بدن را زیباتر و بهتر می‌کند و به لطف زیبایی بیشتر ستون مهره‌ها و حفظ آن‌ها در بهترین وضعیت، فرد در بدنش احساس راحتی و آسایش دارد. گفتنی است، همه افراد در هر سنی که باشند با هر درجه از انعطاف‌پذیری، می‌توانند یوگا تمرین کنند و کافی است که کلاس‌هایی متناسب با سطح شان به ترتیب مبتدی، متوسط و یا پیشرفته را انتخاب کنند.



همچنین بیشتر مشکلات احتمالی پزشکی در ارتباط با مفاصل هستند و در صورتی که پوزیشن‌ها شدید باشند و یا به مدت طولانی حفظ شوند و یا عمل تنفس به درستی انجام نشود، ممکن است مشکلاتی برای فرد ایجاد کنند.