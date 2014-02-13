تندرستی بیماران کلیوی زنجان با ورزش یوگا

به گزارش خبرگزاری مهر، یوگا هماهنگی بین ذهن، جسم و روح است و یک ابزار درمانی محسوب میشود و کمک میکند تا انسان از وضعیت بدنی خود آگاه شده و انعطافپذیری بدن را به دنبال دارد. یوگا در لحظه استرس، آرامش را به ارمغان میآورد و اولین دلیل کسانی که به کلاسهای یوگا میآیند، به دست آوردن انرژی بیشتر، شادابی و آرامش است.
در طی انجام وضعیتهای یوگا، ماهیچهها تحریک، منبسط و منقبض شده و انعطافپذیر و قوی میشوند. تمرین منظم یوگا مانند تمام فعالیتهای جسمی دیگر، روند بیآهک شدن استخوانها (پوکی استخوان) را کند میکند. یوگا تمام عناصر برای بهبود ظرفیت تنفس را در اختیار دارد و آنها را به جریان میاندازد؛ به همین ترتیب و خصوصاً با کاهش ضربان قلب، عملکرد قلب و عروق را نیز بهبود میبخشد.
تأثیر یوگا بر عروق، سهیم بودن در کاهش فشارخون است و یوگا با بازگرداندن جریان خون از عضوهای پایینی، گردش خون را تسهیل میکند. یوگا شمای کلی بدن را زیباتر و بهتر میکند و به لطف زیبایی بیشتر ستون مهرهها و حفظ آنها در بهترین وضعیت، فرد در بدنش احساس راحتی و آسایش دارد. گفتنی است، همه افراد در هر سنی که باشند با هر درجه از انعطافپذیری، میتوانند یوگا تمرین کنند و کافی است که کلاسهایی متناسب با سطح شان به ترتیب مبتدی، متوسط و یا پیشرفته را انتخاب کنند.
همچنین بیشتر مشکلات احتمالی پزشکی در ارتباط با مفاصل هستند و در صورتی که پوزیشنها شدید باشند و یا به مدت طولانی حفظ شوند و یا عمل تنفس به درستی انجام نشود، ممکن است مشکلاتی برای فرد ایجاد کنند.
زنجان -خبرگزاری مهر: انجمن حمایت از بیماران کلیوی زنجان برای حفظ سلامت بیماران خود و در راستای نهادینه کردن ورزش در بین آنان، با همکاری هیأت ورزشهای همگانی از بهمنماه امسال یک دوره کلاس آموزش یوگا برای بانوان بیمار کلیوی برگزار میکند.
به گزارش خبرگزاری مهر، یوگا هماهنگی بین ذهن، جسم و روح است و یک ابزار درمانی محسوب میشود و کمک میکند تا انسان از وضعیت بدنی خود آگاه شده و انعطافپذیری بدن را به دنبال دارد. یوگا در لحظه استرس، آرامش را به ارمغان میآورد و اولین دلیل کسانی که به کلاسهای یوگا میآیند، به دست آوردن انرژی بیشتر، شادابی و آرامش است.
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