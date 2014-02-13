آغاز رقابت شمشیربازان اسلحه سابر در گرند پری ایتالیا

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی عابدینی، علی پاکدامن، محمد فتوحی و محمد رهبری بازیکنان اعزامی ایران به مسابقات شمشیربازی گرند پری ایتالیا در اسلحه سابر هستند که از روز جمعه در شهر پادووا آغاز شده و به مدت سه روز ادامه خواهد داشت. دو روز نخست این رقابت‌ها به دیدارهای انفرادی اختصاص دارد و سپس دیدارهای تیمی برگزار می‌شود.

تیم ملی شمشیربازی اسلحه سابر پیش از آغاز این مسابقات در اردویی مشترک با بازیکنان کره جنوبی و ایتالیا شرکت کرد. بازیکنان این همچنین چند روز پیش در مسابقات گرندپری اسپانیا شرکت کردند.

این تیم در دیدارهای تیمی ابتدا ژاپن را شکست داد و پس از باخت برابر ایتالیا موفق شد بلاروس، تیم چهارم جهان را شکست دهد. شمشیربازان اسلحه سابر نتیجه دو دیدار دیگر خود را به ترتیب برابر رومانی و لهستان واگذار کردند و در نهایت به عنوان دوازدهم مسابقات گرندپری اسپانیا در شهر مادرید دست یافتند. در بخش انفرادی این رقابت‌ها نیز رهبری به عنوان 98 دست یافت. علی پاکدامن صاحب جایگاه 117 شد. مجتبی عابدینی رده 100 را به خود اختصاص داد ضمن اینکه محمد فتوحی هم به رده 164 بسنده کرد.